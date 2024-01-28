命理專家雨揚老師在臉書上分享1／28〜2／3的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖豬、狗、羊，其中第1名屬豬者事業鴻圖大展，準備迎接升官好運；第2名屬狗者是團隊要角，有望年終加碼；第3名屬羊者財運亨通，能賺到不菲財富。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：豬、狗、羊

▌鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運欠佳，遇到同事找你協助時，應優先顧好份內工作，以免好心辦壞事，引發不必要的糾紛。桃花運低落，單身者和新朋友聊天時，應拿捏好分寸，以免讓對方感到不適；有伴者容易因工作忙碌而冷落伴侶，建議分配合理的時間在工作和家庭上，才不會讓忙碌成為關係破局的導火線。財運不濟，收到獲獎簡訊時，應先查明內容的真偽，以免遭受詐騙，讓你無故損失不少錢財。

▌牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運穩定，觀察力十足的你，能精準嗅出市場的細微變化，並將最新趨勢巧妙地融入商品或服務中，讓你獲得不少不錯的反饋。感情運稍弱，單身者容易因心儀對象的一舉一動而患得患失，建議多向朋友傾訴，有助減輕你的負面情緒；有伴者和伴侶意見相左時，應尊重對方的想法，才有助於後續的溝通。財運普通，開店做生意的朋友，有望因親友的口碑宣傳而拓展客源，讓你賺進不少收益與知名度。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業鴻運大漲，可多參加坊間的培訓課程或工作坊，能讓你學習到業界最新的技術或新知，並在關鍵時刻展現你卓越的實力。愛情運平順，單身者和同事互動時能感受到彼此的默契，兩人的距離也越來越近；有伴者可主動了解伴侶的興趣或專長，讓彼此的交流更加豐富，總有聊不完的話題。財運高漲，可深入研究心儀標的的未來趨勢，有助掌握絕佳的投資機會，讓你賺飽荷包。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運暢旺，仰賴於長時間的努力耕耘，你的好人緣及好表現皆被眾人看在眼裡，讓你遇到挑戰時總有貴人願意伸出援手，協助你度過難關。感情運不錯，單身者可細心觀察心儀對象的需求，你的貼心舉動將在對方心中大加分；有伴者不妨帶伴侶一起去看夜景，共同欣賞城市燈火輝煌的夜晚，重溫熱戀期的甜蜜。進財無礙，如果收到長輩贈予的錢財，不妨投入更多資金在已投資的標的上，有望在未來坐收一筆豐厚的報酬。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場能見度大增，因提早向上級或同事尋求協助，所以在執行任務時能避開許多潛在的困難，最終交出亮眼的成績單。桃花運尚可，單身者可請人脈廣泛的朋友為你牽線，讓你認識更多優質對象，從而開啟一段幸福戀情；有伴者可在每天晨起後為伴侶準備一杯熱呼呼的咖啡或茶飲，能為伴侶開啟一整天的好心情。財運普通，不妨養成隨手記帳的好習慣，有助於來日重新檢視是否有不必要的開銷。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業平步青雲，身為主管的你，不只深諳每位成員的專業和工作習慣，還能充分運用他們的優勢，大幅提升團隊績效。愛情運低迷，單身者的表達方式過於直接，容易讓新朋友覺得被冒犯，甚至與你保持距離；有伴者容易沉迷追劇，間接壓縮與伴侶相處的時間，導致另一半心生不滿，雙方關係岌岌可危。財運回溫，之前持有的標的穩定上漲，可持續投資，養大後將能成為你的小金庫。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場步步高升，向來勤奮努力的你，不只工作效率高，還能交出高水準的作品，讓上級對你好評不斷，升遷之路也指日可待。桃花能量匱乏，單身者難以從過往的情傷中走出，建議多和朋友出外散心，有望在朋友的陪伴下走出陰霾，邁向新的感情階段；有伴者應欣賞伴侶的獨特之處，切莫拿另一半與他人做比較，以免傷害彼此的關係。財運不錯，有資金需求者，有望透過親友或網路平台上的募資，讓你快速達成目標，最終得償所願。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運一片看好，突然被交派帶領新進人員的工作，讓你一時之間忙碌不已，但你仍展現出優異的處事風範，令同事和長官對你青眼有加。愛情幸福美滿，單身者不妨嘗試改變穿搭風格，能讓你在社交場合中脫穎而出，令大家留下深刻的印象；有伴者和伴侶能在生活中相互扶持、並肩成長，可說是朋友眼中的愛情楷模。財運亨通，投資者有望挑選到極具潛力的標的，從中獲取一筆不菲的財富。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運上漲，能迅速消化前輩的建議，並活用在新的業務上，不斷成長與進步的你將在職場中更具競爭力。感情運穩健，單身者出外旅遊時可購買當地名產或小禮物給家人，能讓家人感受到被惦記在心的暖意；有伴者在伴侶鬧脾氣時不妨展現滿滿的包容力，你的適度妥協與退讓將有助於維護雙方的感情。財運平穩，仰賴於平日優異的工作表現，有望獲得升遷加薪的機會，讓你的正財平穩增加。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平順，能以親切友善的態度和同事們保持良好的關係，這讓你在職場上左右逢源，還能得到貴人幫扶。桃花朵朵開，單身者可積極參與各類社交活動，有助遇見與你心靈相通的對象；有伴者在伴侶做出貼心舉動時，不妨直接表達你的感激之情，能使對方受到鼓舞，更願意為你付出。財運平平，不適合在此時進行炒短線的投資，應秉持穩定增值的原則，追求平穩報酬即可。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

職場表現亮眼，你不僅能將份內業務做到完美，還能撥空支援其他同事，儼然是團隊中不可或缺的靈魂角色。愛情運不錯，單身者能在暗戀對象心情低落時主動伸出援手，有助增添對方對你的好感；有伴者不妨帶伴侶一起去參觀藝文展覽或講座，能讓兩人在心靈層面建立更深厚的共鳴。財氣四溢，從事業務或做生意者，可趁勢推出與新年有關的商品或企畫，有望吸引更多潛在客戶，進而增加轉單量，讓自己的年終再加碼。

▌豬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業鴻圖大展，你的積極主動讓你在職場上建立不少好口碑，能成為下一季升官名單中的優秀競爭者，準備迎接升官好運。感情甜蜜繽紛，單身者可在好友的助攻下，和心儀對象來場浪漫的兩人約會，並在約會過程中順利打動對方的心；有伴者不妨親手製作美味的甜點或餐點，用食物抓住伴侶的胃，為這段關係增添濃濃的幸福滋味。財運高漲，有望收到親友們贈送的高級禮品或伴侶包給你的豐厚紅包，讓你小確幸滿滿。