根據《財訊》雙週刊報導，為了拉抬支持率，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於1月8日進行內閣改組，任命現年34歲的教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）擔任新總理。艾塔爾不僅是法國史上最年輕的總理，也是首位公開出櫃的總理！這位高人氣的政治新星，將引領法國政府迎接6月重要的歐洲議會大選。

在艾塔爾之前，最年輕的法國總理是1984年就任的法畢斯（Laurent Fabius），當時年37歲。

艾塔爾去年7月上任教育部部長，當時便是最年輕的部長，並且出櫃，公開表明自己是同志。他在擔任教育部長的6個月期間，有兩件受人矚目的作為。首先是禁止公立學校穿戴穆斯林罩袍，此舉為他爭取到許多保守派選民的支持。第2是致力提升公眾對於校園霸凌的注意。前不久艾塔爾上一個法國熱門電視節目，訴說他在中學遭到一名同學的霸凌。他說那名同學在部落格發文，對同學的體格品頭論足來羞辱他。

艾塔爾指出，從他的被任命看到了3個象徵：大膽、運動和信任年輕人。他提到教育、通膨和提升法國經濟，以及年輕人的發展，都是法國的優先要務，並且強調教育「是我們的戰鬥母親，必須是我們優先事項的核心。」

政治神童高人氣 勇敢出櫃

最近，法國民調機構Elabe為《回聲報》（Les Échos）所進行的民調顯示，36%的受訪者認為艾塔爾會勝任總理一職。艾塔爾與重用他的馬克宏總統有著諸多相同之處，並且都是少年得志；媒體猜測，他有可能在2027年接替馬克宏，角逐法國總統寶座。

艾塔爾出生富裕家庭，人生一路順遂，頻頻打破法國政壇各項年齡紀錄，僅10年間便由衛生部官員直升到法國政壇第2號人物。1989年出生在克拉馬（Clamart）南郊，成長於巴黎，家裡還有3個妹妹。突尼西亞猶太裔的父親是一名成功的電影製片人，母親亦從事電影業。

《財訊》雙週刊指出，他就讀於政治與藝術界名人子女首選的私校，位於巴黎第六區的亞爾薩斯學校（École Alsacienne）。他自述受到霸凌的正是在這所名校。高中畢業後，他進入名門大學巴黎政治學院（Sciences Po University），取得公共事務學士學位。