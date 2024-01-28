根據《財訊》雙週刊報導，CES（美國消費者電子展）2024年無疑是大廠競相推出新產品，爭奪AI晶片領導地位的舞台。從今年英特爾、三星和輝達等大廠的參展最新動態，也可觀察今年半導體市場的最新發展。

此次英特爾在CES的兩大重點分別是AI PC和車用晶片。AI PC題材，在台灣已經炒得沸沸揚揚，英特爾除了推出瞄準AI PC的IntelCoreUltra行動處理器，還有HX系列行動處理器。英特爾新處理器的設計，讓電腦可以加速處理和人工智慧有關的功能，例如，剪輯影片時如何讓被拍攝者和背景利用AI快速分離；或是在看電影時，比個手勢，電腦就能知道你是要讓影片暫停，還是快轉。

英特爾最新一代的CoreUltra處理器整合NPU （網路處理器）、CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器），在AI PC市場來勢洶洶。根據IDC報告，光是2023年第3季，全球PC出貨量即達到6820萬台。根據Steam調查，2023年12月，英特爾在PC處理器市占率仍達66%，遠遠領先對手超微。英特爾出手，很快將形成巨大的新AI PC平台。

英特爾 強攻車用晶片市場

英特爾今年在車用晶片的攻勢也同樣積極，並首次端出車用晶片的新解決方案。英特爾副總裁韋斯特表示，英特爾預測，就像當年的智慧型手機快速取代只能打電話的功能型手機，軟體定義汽車（Software defind Vehicle）將取代傳統汽車，從現在只占市場兩成，到2035年時占到8成。

他分析，汽車轉型的過程，運算架構需要巨大的變化，但過程很像當年英特爾幫資料中心所做的架構轉型。他打出投影片顯示，在英特爾的藍圖中，未來汽車會是以分區方式運算，重要資料在各區先自行處理完成，再透過高速車用乙太網路傳到主電腦，相容於各種作業系統，還必須節能。

因此，英特爾首次拿出為未來軟體驅動的汽車所設計的SDV晶片家族，這款晶片不只可以同時用AI分析駕駛環境，還能處理4K影像，同時讓乘客在車上玩遊戲，還必須符合車規的安全要求。

《財訊》雙週刊指出，為了讓電動車更節能，英特爾還宣布多項合作案，第1，和美國汽車工程師協會（SAE）合作，制定車輛平台的電源管理標準，就像當年為筆電建立各種電源模式一樣，預計新標準可為電動車省下3~4成電力。第2，英特爾宣布併購法國公司SiliconMobility，利用這家公司擁有的FPCＵ（現場可編程控制單元），可以主動減少電動車的能源浪費。