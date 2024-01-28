新一屆國會將在2月1日就任開議，拿下8席的民眾黨先喊出4項國會改革訴求，要藍綠表態，後又拋出藍綠立法院正副院長參選人到民眾黨「面試」，引發外界爭論。媒體人謝寒冰批，不過是選個立法院長，跩成這樣？他認為藉此墊高民眾黨威信基礎，其實沒用。

民眾黨挾關鍵少數地位，要求兩黨正副院長候選人至黨團報告。國民黨立法院長參選人韓國瑜表態願前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。謝寒冰坦言，國民黨可以不用理會，只要透過記者會向國人說明立法院願景、未來規劃即可，但以老朋友身分拜訪黨團拉票也可。

「民眾黨姿態擺這麼高」謝寒冰26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中痛批，關鍵少數沒錯，有些法案沒民眾黨支持會過不了，但不過是選個立法院長，「你們跩成這樣幹什麼？拿來墊高民眾黨威信基礎，但沒用」；他斷言，此舉無法凸顯民眾黨存在價值。

謝寒冰質疑，民眾黨一直要玩合縱連橫手段，那未來若有福國利民法案，難道要因為某黨不低頭就支持另一黨嗎？質疑其價值選擇。