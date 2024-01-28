綜合外媒日前報導，美國近期在中國大陸周邊佈置三個航母打擊群，其中包括了「卡爾文森號」、「福特號」、「羅斯福號」。對此，我空軍退役中將張延廷指出，大陸現在的東風-17高超音速飛彈，搭配低軌衛星打擊，航母即便是在2次大戰中的強力軍艦，經過80年的科技進步，對戰場的影響也已經慢慢遞減了。

主持人林嘉源昨（26）日在中天節目《全球大視野》指出，港媒《南華早報》揭露，大陸最新實驗，模擬高超音速飛彈和低軌衛星，從1207公里外發射，該攻擊目標以美軍阿利伯克級驅逐艦上的雷達為基礎。林表示，「太空已成世界強國激烈爭奪的新制高點」。

張延廷解釋，一個航母打擊群出來的時候，巡洋艦、飛彈驅逐艦、飛彈護衛艦都會伴行，但他們的武器是對空為主、對海為輔，如果遭遇高能量電磁制壓，會造成局部武器喪失，因此美國儘管有EA-18G「咆哮者」電子作戰機，也只能防禦一個點，若是陸方搭配低軌衛星打擊，難以全方位防禦。

除此之外，張延廷還提到，陸高超音速飛彈東風-17還有變軌能力，美軍面對到也難以攔截。張認為，航母雖然是2次大戰利器，在美日太平洋戰爭大放異彩，但經過80年，對戰場的影響力也已經慢慢遞減了。