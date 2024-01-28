彰化一名擔任臨時工男子阿成（化名），透過交友軟體認識A女，2人相約從事性交易，2023年7月21日凌晨0時許，A女騎機車載國小女兒（B女），前往一家便利商店與阿成碰面後，阿成駕車載2人前往台中觀賞摩天輪，之後再入住一家汽車旅館，在房内與A女完成性行為後，阿成還不滿足，轉而染指B女，不僅親吻B女嘴巴，還撫摸胸部及大腿。

凌晨2時許退房後，阿成開車載A女、B女返回先前碰面的便利商店後，讓A女先下車去騎她的機車，阿成則駕車搭載B女跟隨在後，當抵達A女住處時，阿成再度趁機撫摸B女胸部並親吻嘴巴猥褻得逞。

法官審酌，阿成明知於B女未滿14歲，心理、生理均未臻發育成熟，見B女年幼可欺，違反其意願猥褻得逞，戕害B女身心健康與人格發展甚鉅，亦可能損及B女日後之人際信任，犯罪情節嚴重。

法官考量，阿成犯後已坦承犯行，已與B女及其父親達成調解，並已支付第1期調解款項。日前依法判決，阿成依犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。

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