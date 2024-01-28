台北市一名孫姓男大生，2022年6月間某日，透過Instagram認識15歲的A女，進而成為男女朋友，交往不到1個月，在未違反A女的意願下，就發生了3次性行為，後來雙方因故分手，孫男竟不斷恐嚇A女，甚至要危害A女家人，A女憤而提告。

法院審理，孫男辯稱，我未曾與A女發生性行為，且因A女都穿便服，我不知道她有無就學，僅知她未滿18歲。

A女則向法官表示，我與孫男交往期間有發生過3次性行為，第一次是在2022年7月初，約在台北火車站見面，後來就到孫男家發生性行為，第二次應該是在7月中，過程和第一次一樣，我記得最後一次是在桃園的旅館，當天是跟孫男去台北處理保險的事情，從松山火車站搭車到桃園火車站後，2人在旅館發生性行為

法官檢視2人 IG對話紀錄，孫男：「不想念愛愛喔」，A女拒絕後，孫男：「無所謂，東西給你，就當作你獻身辛苦你」，A女：「我不想要你也不高興？真的不用這樣，上床這麼重要嗎」。

孫男：「就是上了床我負責到那樣，不用了死破麻，就照原本計畫走吧，跟你媽說一說結束，爽做也是你，不要也是你」、「我只是問，你回那殺小，我跟你包含做 不做是要再怎麼過下去，幹破你娘，交了前面做了後面不做？」、「你不只有跟我，還有另外2位做過，看你要怎麼處理，看是要請他們都出來驗還是怎麼，不然怎麼判定就是我」。

A女：「我那個來」，孫男：「喔喔，來了喔」、「我才再想，月初來了，該來了吧」。法官認，2人性行為時，均未使用保險套，而無任何保護措施，孫男惟恐A女因此懷孕，才會對於A女生理期的時間多所注意。

A女還說，因為媽媽發現了，就對孫男提告，後來我也覺得他很過份，對我做情緒勒索，又說要來學校堵我，又說要找人來弄我媽，因為他一直恐嚇我，所以我就想說「要告來告」。

法官審酌，孫男明知A女於行為時為未滿16歲，正處於身心與人格發展之重要階段，就兩性關係仍處於懵懂之狀態，對於性行為之智識及決斷能力均未臻成熟，難與一般成年人等同視之，竟對A女做出3次性交犯行，所為嚴重影響心之健全發展。

法官考量，孫男犯後始終否認犯行，且未與A女達成和解或賠償其所受之損害，孫男曾有恐嚇犯行遭法院判處罪刑確定。日前依法判決，孫男依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑10月，共3罪。應執行有期徒刑1年6月。可上訴。

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