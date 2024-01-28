一名美國籍男子2023年7月28日入境台灣，同年8月16日下午1時許，在包包裡放了瑞士刀及鐵鎚後，便前往高雄一家按摩店消費，美籍男進入2樓隔間內後，隨即脫光衣物並將衣物及包包放在按摩床旁，再由A女為他提供按摩服務。

不料，美籍男竟了為滿足性慾，無視A女用言語及動作表達拒絕，強壓A女的頭，想要將生殖器插入逼A女口交，A女不斷強力抵抗，美籍男卻抓狂，跨坐在A女身上，出手攻擊A女頭部，還掐她頸部。

此時，在1樓的A女父親聽聞呼救聲，隨即衝上樓查看，A女父親拉開拉簾目睹女兒遭侵犯，立即將2人拉開，A女則是乘隙逃至1樓店外求救，A女父親同時將美籍男拉到1樓店外，並請女兒進入店內並將大門上鎖。員警獲報到場，依現行犯逮捕美籍男後予以送辦。

法院審理，美籍男辯稱，我有去該按摩店要給A女按摩，但我忘記當時發生的事情。辯護人則為他辯護時指稱，美籍男患有「雙極性情感疾患」，當天他是因為覺得不舒服，才會想去按摩舒壓，對案發當時的記憶相當混亂、模糊。

A女作證時指稱，我進去幫他按摩約10分鐘，我問他需要1小時或2小時，他就拿出手機，輸入「23」，我說什麼意思，他就突然翻身，把我的頭壓下來，開始攻擊我，我掙扎後要走出去，他就跳下床，朝我頭一巴掌打下來，還拉扯我頭髮，之後他掐我脖子時，還臉貼著我的臉親我，過程中他有要脫我衣服，我有踢他，我覺得他應該是想要強制性交。

A女父親則表示，當時女兒在2樓幫客人按摩，我在樓下聽到她在求救，我上去看，看到女兒遭美籍男壓在按摩床上，他掐著女兒脖子，當時他全身沒穿衣服，我就把他的手拉開，叫女兒逃跑，並把他拉到1樓門外，並叫女兒把門鎖上。

法官審酌，美籍男事發時全身赤裸，袒露性器，不僅跨坐在A女身上，還以雙手拍打、掐住A女，將她壓制在按摩床上，更有拉扯A女衣物、親吻A女等行為，足認美籍男已著手實施強制性交之犯行。

法官認，美籍男將瑞士刀、鐵鎚置於包包或衣物內，攜帶至按摩店，並於接受按摩之際，將衣物、包包置於該隔間內按摩床旁，足以對他人之生命、身體構成威脅，而具有危險性。刑法對攜帶兇器犯強制性交罪明定「加重處罰」，乃因攜帶兇器犯之，隨時有行兇之可能，危險性較大。

法官認，美籍男僅為滿足自己之性慾，竟無視A女性自主決定權，使用肢體強制力欲對A女為性交犯行，侵害A女身體及性自主法益不輕，犯後亦否認犯行。考量雙方已達成調解，並實際賠償A女所受損失。

日前依法判決，美籍男依犯攜帶兇器強制性交未遂罪，處有期徒刑4年。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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