9檔黃仁勳概念股 今年來股價表現

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，25日參加台灣分公司尾牙，並於結束後點名台灣九家合作夥伴是超級巨星。專家表示，9檔黃仁勳概念股，今年以來5檔上漲、4檔下跌，站在投資的角度，該應布局還沒漲的股票，最重要的前提是「相信黃仁勳」。

謝金河在臉書以「黃仁勳是超級票房保證」為題發文，指出最近自己給同仁一個功課，把2023年財經雜誌的銷售數據整理一下，列出每家雜誌銷售最好與最差的3期封面故事，研究一下發現，賣得最好的封面一定有黃仁勳，要不然一定有AI，或與AI有關的人物，例如林百里、林憲銘。

黃仁勳的超級魅力來自他的平易近人，入境隨俗，舉重若輕。他的一襲平夾克成了註冊商標。他每一次來台灣，都是刮起一陣旋風，除了股價點石成金，Nvidia在過去一年多，股價從108.13漲到628.49美元，市值從2675億美元拉升到1.55兆美元，他讓全世界投資Nvidia的股東財富翻了好幾番。

謝金河說，這次黃仁勳離開台灣，列出9家有潛力的AI供應鏈企業名單，台積電、日月光、鴻海、華碩、廣達、緯創、技嘉、微星、聯發科等都在裡面，有如報明牌一般。去年12月，黃仁勳親訪河內，也正認真思考在越南投資的可能性。

工商時報報導，在黃仁勳點名的9檔個股中，2024年以來漲最多的是緯創，漲幅達到14.6％，隱隱有持續向上挑戰氣勢。

統一投顧董事長黎方國指出，觀察這9檔輝達供應鏈今年以來的表現，其中有5檔上漲、4檔下跌，站在投資的考量上，更應該去布局還沒有上漲的股票，最重要的前提是「相信黃仁勳」，如果不相信就不要投資。