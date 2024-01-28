同學結婚包禮金慶祝，輪到自己結婚對方卻裝死該不該討錢？一名女子日前不滿研究所同學沒回包禮金，PO影片討錢，怒嗆「我們這裡就是禮尚往來」，引起熱議，網友也分兩派論戰。

根據陸媒《上觀新聞》報導，一名山西太原女子在去年11月PO了段影片，向研究所同學討禮金，原來是7年前對方結婚時，女子包了500人民幣(約台幣2200元)禮金給對方，如今自己結婚，對方以有孕在身婉拒出席，但連禮金都沒包，對她的簡訊也是已讀不回，氣得拍片並將當時轉帳的截圖PO上網討錢。

這段影片在日前不知為何爆紅，該女子出面表示，她和這名同學出生自同一個家鄉，當地有個習俗就是「一定要禮尚往來」，雖然當時自己是自願包禮金給同學，但對方如今裝聾作啞，擺明就是沒打算跟她做朋友，既然如此為何不能要回禮金，一刀兩斷。

大陸網友對此看法兩極，許多人力挺女子：「做了我一直以來不敢做的事情」、「這種事情本來就互相，如果不想包禮金，當初就別收啊」、「當初遇過我跟老公各包800(人民幣)給同學，我倆結婚對方回600給，直接飛了1000元」；另一派則認為送禮就不該想要討：「送禮怎麼可以抱著對方要還的心態」、「這樣禮金的意義是什麼，寄放在對方那，到時候討回來嗎？」、「看得出來你們沒很熟，那幹嘛多管閒事」、「對方當初也沒要你包禮金啊」。