現代人生活忙碌、壓力大，常導致睡眠品質不佳，有些人會借助酒精助眠，不過研究指出，睡前喝酒雖有助放鬆，人體卻無法進入「深眠」狀態，反而睡不好。有外國網友於是自製睡前飲用的「好眠雞尾酒」，標榜無酒精又能改善睡眠品質，一公開就蔚為話題，專家也曝光這類飲品的最佳飲用時機。

綜合CNN、ABC 7新聞報導，其實好眠雞尾酒（sleepy girl mocktail）最早出現於2023年3月，最近成為TikTok平台的熱門話題，製作方式其實十分簡單，只需準備半杯酸櫻桃汁（約120毫升）和1匙鎂粉（約14克），加入一杯蘇打水或益生元蘇打水，就能完成。

Here's how to make a tart cherry "sleepy girl" mocktail to ensure a better night's sleep! 😴https://t.co/m8ZEWzsy4g pic.twitter.com/pO2riF8fu5 — Good Morning America (@GMA) January 24, 2024

美國知名營養學家菲斯特（Melissa Pfeister）表示，好眠雞尾酒可說是「超級食物」的典範之一，櫻桃本身含有維他命、礦物質和抗氧化劑，酸櫻桃更是富含能促進睡眠的褪黑激素（melatonin）及抗炎特性，能降低人體的壓力荷爾蒙。礦物質「鎂」則是人體必要營養素，適量攝取能達到放鬆身心的效果，不過專家提醒，務必選用甘氨酸鎂（magnesium glycinate）才能改善睡眠，檸檬酸鎂（magnesium citrate）則會促進腸胃蠕動、增加便意，反而不利入睡。

美國南加大睡眠醫學教授達斯古塔（Raj Dasgupta）也肯定好眠雞尾酒的效果，但他更認為，人們透過喝助眠飲品，無形中創造了某種定時上床的睡眠規律，或許才是真正幫助睡眠的原因。至於飲用的最佳時機，則是睡前30分鐘至1小時左右，人體才有足夠時間放鬆休息。