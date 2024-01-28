機車若突然發不動，任誰都會相當慌張。近日就有一名男網友機車突然發不動，牽去車行後老闆斷定線圈壞掉，要花2600元修理，未料事後他牽去另一家，才發現自己險些成為肥羊，分享經驗後也釣出一票苦主共鳴。

一名北市男網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，自己吃完飯後，發現機車突然發不動，趕緊牽到路邊一間車行維修，老闆檢查了半個小時後，稱線圈壞掉，要花2600元修理，高額價格讓他卻步，決定再找另外一家看看。

原PO隨後將車牽到200公尺外的直營店，結果老闆看了3分鐘，馬上點出是火星塞接頭出問題，只要450元，並在半小時內就修好，還順便幫忙驗了排氣，讓他忍不住驚呼，自己差點就被當肥羊宰。

文章貼出後，立刻引起許多機車騎士共鳴，表示自己遇過類似經驗：「之前也是火星塞壞了，老闆跟我說是引擎壞掉，要花6000元，結果換一家300搞定」、「這真的，遇到貴又修不好的會很幹」、「所以才會說車行是黑手界的貴族啊」、「一堆車行專門坑殺不懂的人」、「晚上沒生意還開著在那看電視的都在等顧路盤子的」、「那種看起來舊舊的沒什麼生意的修車行真的會這樣，我家汽車就是被這種店活活搞壞」、「車行跟電腦小店超像，只要不懂學費就是幾千幾萬起跳」、「這行業水超深啊」。