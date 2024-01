日本男團「近畿小子」推出最新專輯《P Album》及最新單曲《薛丁格》,其中專輯首週以18.9萬張銷量登上Oricon公信榜專輯週榜冠軍,這是他們自前張專輯《O album》後第21張專輯奪冠。單曲首週則以17.9萬張勇奪Oricon公信榜單曲週榜冠軍,這也是自1997年發行的《玻璃少年》以來連續47張單曲空降冠軍寶座。不但更新出道以來單曲連續第1名獲得作品數的歷史紀錄外,自1997年到今年2024年已經連續28年獲得冠軍單曲,刷新了「單曲連續1位獲得年數」的歷史最高記錄。

《P Album》收錄〈Ampere〉、〈高純度romance〉、〈Amazing Love〉、〈The Story of Us〉等歌曲,專輯概念為「連接25年的片段(Piece),為大家帶來和平(Peace)且珍貴(Precious)的愉悅感(Pleasure)」,與熟識的音樂人堂島孝平共同製作,在他們迎接第26年的音樂活動裡增添色彩。單曲〈薛丁格〉由曾合作過〈Time〉、〈lOve in the φ〉、〈Glorious Days〉等歌曲的音樂製作人U-Key zone負責作曲,創作歌手山崎Aoi負責作詞。在保持王道流行歌曲的基礎上融入City Pop元素,是首新穎卻帶有懷舊風情的歌曲。

甫結束慣例的年底年初巨蛋巡演的近畿小子,立刻又馬不停蹄地投身到個人活動中,其中剛宣佈今年最後一次舉辦音樂劇《Endless SHOCK》的堂本光一,在製作發表記者會上除了表達對本音樂劇的期許外,也被問到得知堂本剛結婚消息時的感想。對此,他笑著答道:「我們一直都不知道彼此的電話號碼,因為他說他有事情想跟我說,我便請經紀人轉達我的聯絡方式,結果他還是打給了經紀人,接著經紀人才拿著電話來到我的休息室。我明明都跟他說了。」此話一出引發現場一陣笑聲,接著也表示:「真的很驚訝呢!我不知道他們有在交往,他也很直接地說要結婚了,我在電話另一頭嚇得直說『嗯?欸?』這樣。」之後在被詢問會送什麼禮物時,堂本光一也微笑地說要和對方好好討論,展現了超過30年的好情誼。

近畿小子最新專輯《P Album》及最新單曲《薛丁格》分別發行「初回版A」、「初回版B」、「普通版」3版本,台壓版將已正式發行。