雲翔兌現承諾，帶參演其十部電影的演員們齊聚鹿特丹影展。（藝行者提供）

雲翔（中）在26日晚間電影映前與觀眾打招呼，率演員群脫衣秀肌肉。。（藝行者提供）

邵音音（右起）、雲翔、李蕙敏一起亮相鹿特丹影展。（藝行者提供）

「第53屆鹿特丹國際影展」週四（25日）揭幕，本屆一大亮點是雲翔導演受邀擔綱「焦點影人」單元，特別展映他17年電影生涯共10部作品。為迎接此榮耀時刻，他破天荒一口氣邀集參演過他電影的37位演員齊聚鹿特丹，大會證實打破了影展史紀錄，他感性稱：「能讓演員光榮是我最大的快樂，如果能啟發其他藝術家就更好。我會向大家說『看我吧！想到就去做，相信自己就做到底，就算沒人看，天有在看的』。」

影展方為雲翔導演安排「焦點影人（FOCUS：SCUD）」單元，放映他從2008年《無野之城》、《永久居留》、《安非他命》、《愛很爛》、《遊》、《同流合烏》、《三十儿立》、到新作《誰是死者》、《幹鬼屁事》及《裸族-香港部落》，共10部電影，進行20場放映，另設置1場「Talk：SCUD」雲翔專場座談。主席Vanja Kaludjercic於25日晚上開幕談話時，特別花了5分鐘介紹雲翔，誇讚他獨有的影像及藝術創作必須持續，希望他的退休宣言只是開玩笑。

雲翔因曾給演員們登上國際舞台的承諾，此次自掏腰包支付所有機票和住宿開銷，邀集合作過的演員們一起到鹿特丹影展，出席各自參演作品的映前與映後活動。包括性感女神邵音音、歌手李蕙敏，還有彭罡原、香子俊、包晗、黃巧綸、蔡書綺、黃偉凱、吳亦展、劉宜豪、林裕盛、莊慶豐、李柏霆、包容任、陳念萱、洪智傑、梁敏儀、王崇偉、梁祖基、譚漍燁、黃雪綾、吳福河、黎沛聰、羅曉鋒、劉裕康、陳昊霆、錢靖雯、Daniel Benjamin、林禎皓、劉文康、Leni Adams、Ryo Van Kooten、羅勇豪、張蚊共37位演員。

雲翔另也邀請芝加哥影展創辦人Michael Kutza、名攝影師林志堅、台灣電影監製劉楓棋及擔任本屆評審的香港導演邱禮濤一同觀禮，邱禮濤過去曾為雲翔的2部作品操刀攝影。值得一提的是，26日晚間《裸族-香港部落》映前，雲翔率演員上台打招呼，呼應「裸族」概念，帶頭脫衣讓一票演員猛男全都秀出上身肌肉，引起全場歡呼。

雲翔導演表示：「8月收到正式通知，自此之後就活在夢裏。一直有想，沒有這個回顧展的話，我會不會死得沒那麽暝目？回想我的歷程，開始完全是一個nobody，至少在國際影壇是；卻在十幾年間，走到這一步。我起步超晚，但以56歲之齡被致敬也還算年輕呀。」他坦言最大原因是堅持，「做我的pure art。其實換了別人，第一部票房慘敗之後就該放棄了，我的頑固令我一生吃虧，卻也因此走得到沒人去的境界。」

演員加上工作團隊，共邀集50人，雲翔說許多人接到邀請「都驚喜萬分，特別是那些十幾年前只拍過一部的，都說發夢也不會想到今天，有些來不了多半都因為有工作。」把大家聚集起來很壯觀，但背後心力也很耗工，他透露光是訂機票和酒店就不好辦，再加到了當地，每天若要一起吃飯也是問題，因為鹿特丹根本沒幾家餐館一下子容得下這麼多人。不過，鹿特丹影展最好的是電影院很集中，都在步行距離內，整個城市就像為了影展而設，相信眾人將有值得的體驗。