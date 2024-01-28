中小學放寒假了，農曆新年即將到來，許多人按計畫出國旅遊。暈機是不少人在搭飛機過程最大的擔憂與困擾之一，航機碰到亂流時往往暈得七葷八素，身心不適。英國一名解剖學專家根據人體平衡機制提出幾種因應之道，讓必須搭機旅行又容易暈機的人可以提前因應，減少折磨。

美國《紐約郵報》25日報導，英國蘭開斯特大學（The Lancaster University）臨床解剖學學習中心主任兼教授泰勒（Adam Taylor），在澳洲學術網站「對話」（The Conversation）撰文說明，人體的「空間定向能力」在任何環境會辨識自身與其他物體之間的距離與方向。飛行過程中，80%的空間資訊來自視覺。飛機遇到亂流時，機身突然上下左右晃動，人體內耳平衡機能立即執行空間定向的重新校準，一時之間把飛機晃動當作是人體頭部的活動，卻不符合視覺接收到的訊息，在缺乏外在視覺參考點（例如地平線）的情況下，腦部認知混淆導致感官混亂。

在這種情況下，人體會產生各種不適感受，包括頭暈、冒冷汗、噁心、嘔吐等症狀。泰勒強調，只要在座位上繫妥安全帶，大多數亂流沒有什麼好擔心的。他建議採取以下對策緩解或避免暈機狀況：

暈機症狀與人體內在平衡機制有關。

一、選擇靠窗座位：這可以透過視覺為腦部提供判斷訊息。遠眺窗外也能幫助大腦平靜下來，回應大腦前庭傳來的訊息。

二、選擇航機前段或位於機翼上方的座位：這兩區的座位可以降低亂流發生時的影響程度。

容易暈機的人，可以選擇靠窗的座位搭乘。（示意圖：shutterstock／達志）

三、深呼吸，保持一定的節奏呼吸：有助於減少亂流引發的不適症狀。專注於自己的呼吸，能讓神經系統恢復穩定。

四、預先服藥：有嚴重暈機問題而且很怕遇到亂流的人，可經醫師或藥師諮詢取得藥物（例如某些種類的抗組織胺），按照醫囑在登機之前若干時間服用。

五、不要飲酒：有些人覺得喝酒可收放鬆之效，然而遇到亂流時，酒精會干擾視覺與聽覺運作，還會增加嘔吐的機率。

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