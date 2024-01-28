李棟旭（左）、金慧峻在《殺人者的購物中心》飾演叔姪。（Disney＋提供）

男神李棟旭主演Disney＋韓劇《殺人者的購物中心》上線以來好評不斷，劇中他化身高冷帥氣的最強殺手鄭進灣，搭配金慧峻攜手對抗傭兵組織，大量槍戰、近身格鬥戲份也讓導演李權直誇他帥氣又專業，最新一集中李棟旭多次出生入死戰鬥，讓觀眾直呼「帥瘋了」，劇中氣場全開，私下卻遭導演李權爆料很不一樣，不只個性內向又隨和，且永遠是準備好的狀態來到拍攝現場，且一定準時下班離開，「工作風格帥氣又俐落。」

先前李棟旭接受媒體訪問，提到拍《殺人者的購物中心》是首次大規模運用槍械，「槍械動作非常有趣，我學到很多，打鬥戲也很緊繃」，即便動作戲極多，一向細心的他更是格外注重細節，所以任何爆破槍戰動作戲，都會仔細檢查現場並多次排練，「無論任何時候，安全都是最重要的」，而這次在劇中經營秘密的購物中心，被問到如果自己要開設一間購物中心，會先賣什麼？他打趣稱：「熬夜的藥與防寒用品，還有可以提高背台詞能力的機器，或者希望有幫忙恢復精神的休息服務。」

李棟旭在現實生活中的妹妹也已生小孩，而他被問到是否有將平時當叔叔的經驗融入到劇中，他笑說「教育與小孩的成長都是父母的責任，不應該由我說太多，我們全家人有一個群組，我會知道姪子最近學到什麼，喜歡什麼，我只希望他好好聽爸媽的話」，至於當叔叔的感覺，他也幽默表示：「爸爸可以陪你一整天，但是叔叔只能陪你玩2小時，這就是區別囉。」

不過，李棟旭提到劇中全心全意守護金慧峻飾演的姪女鄭智安，可以說是鄭進灣最重要的人生目標，「因為他怕自己可能會失誤，所以就用最嚴格且強而有力的方式，培養在這世界上唯一的骨肉，這份情感一定也很像每一個父母親」。金慧峻則在訪問中向李棟旭告白，透露自己9歲時看到韓劇《我的女孩My Girl》就此成為李棟旭的粉絲，「我一見到棟旭哥就說，我非常喜歡他」，也說李棟旭非常照顧後輩，下戲後常常會帶她去吃美食，2人相處起來真的就像親人一樣。

最新故事中，各路殺手齊聚一堂，姪女鄭智安（金慧峻 飾）謹記著叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）的教誨，對抗一眾要置他於死地的雇傭殺手，故事也交叉敘述鄭進灣從前為了拯救姪女所進行的祕密訓練，從持槍到打泰拳都樣樣來，更迎來最強的S級殺手敏慧（金海娜 飾）助陣，讓她能夠在關鍵時刻力抗強敵，雙方的戰鬥也更加白熱化。《殺人者的購物中心》全劇共8集，每週三在Disney＋ 獨家更新。