韓女團LE SSERAFIM第一次到台灣演出。（台視提供）

黃偉晉在個人社群道歉。（翻攝黃偉晉IG）

《2024超級巨星紅白藝能大賞》昨（27）日在台北小巨蛋圓滿落幕，今年由Lulu（黃路梓茵）擔任總主持人，搭檔白隊的陳明珠、黃偉晉，以及白隊的莎莎、許富凱。韓國大勢女團LE SSERAFIM擔任壓軸嘉賓，在其中一個享用美食的環節，沒想到黃偉晉1句無心的話卻遭部分粉絲出征，他凌晨就在社群還原當時情景，並誠摯道歉，表示自己沒有那個意思，對此感到自責。

LE SSERAFIM第一次到台灣演出，製作單位特地準備美食跟她們品嚐。當團員們正在享用時，身為粉絲的黃偉晉求好心切，希望偶像們能品嚐到美食最好吃的狀態，也很開心可以在台上跟偶像共食，無意吐出一句「好想要插她們下面的」，意思是很期待跟她們吃同一份，沒想到卻被粉絲怒斥「開黃腔」，湧入他的社群要他道歉。

今（28）日凌晨2點多，黃偉晉就在個人社群貼出一張黑底照，清楚交代整個過程，「收到了很多訊息和留言，謝謝大家的提醒和指點，對於今天舞台上發生的事，有些心裡話想說」。

他解釋，節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食，團員許允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，「我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，說出了一句讓大家誤會的話。我心裡想表達的是『可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事』」，強調絕對沒有任何別的意思，「我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方，非常抱歉」。

除道歉外，黃偉晉直言自己真的很認真地準備了《紅白》的主持，絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家能相信他，日後會注意用詞。

有不少昨晚在場的歌迷也替黃偉晉抱不平，協助還原現場，表示僅是言詞上的誤會，並不是意圖要吐出不對的眼言論，喊話大家要冷靜，不要看到黑影就開槍。