經常頭暈、提不起勁、爬樓梯時容易喘嗎？小心你貧血了！醫師指出，當抽血檢查發現血紅素過低，需進一步檢查釐清原因，但不少民眾往往以為貧血等於缺鐵，就自行購買保健品，恐怕是搞錯重點了！

台北榮民總醫院血液科醫師柯博伸表示，貧血的表現方式很多樣，例如頭暈、慢性疲勞、提不起勁、注意力不集中，嚴重一點會覺得爬樓梯就很喘，心悸、心跳快、不寧腿（腿部躁動症），甚至有些人會出現搏動式耳鳴，耳朵裡面聽到嗡嗡聲響，老人家則可能出現心衰竭、腳水腫等。

書心健康管理診所院長、家醫科醫師許書華說，貧血是血氣不足，也就是血紅素（Hb）太低或紅血球數目不夠，導致血液攜氧功能不佳，因此出現頭暈、疲倦及喘等症狀。當男生血紅素低於13、女生低於11，即可診斷為貧血，但背後原因眾多，需要進一步檢查平均紅血球容積（MCV）釐清。

許書華說明，當MCV數值小於標準，屬於小球性貧血，例如缺鐵性貧血、地中海型貧血；MCV數值大於標準則是大球性貧血，主要和缺乏葉酸、維生素B12有關；MCV數值正常稱為正球性貧血，可能和血癌、血液腫瘤有關。

柯博伸指出，缺鐵性貧血是所有貧血原因的大宗，尤其女生每個月有生理期，流失大量鐵質，若有子宮肌瘤問題，經血量更大，長期入不敷出之下就容易缺鐵。急性缺鐵時會建議服用鐵劑治療，穩定後即可停藥，並提醒日常增加食用高鐵食物。

但有些病人一被告知有貧血，由於沒有時間或意願詳細檢查，就自行購買健康食品來服用，恐怕是補錯重點了。柯博伸指出，大球性貧血中的惡性貧血，是因為胃部疾病造成萎縮性胃炎，影響維生素B12吸收，這種情況不需要補鐵，而是需要增加攝取B12。

柯博伸提醒，血癌、淋巴癌以及多發性骨髓瘤等疾病，往往會合併嚴重的貧血，如果輕忽警訊，可能短短數周就致命！如果從來不知道自己有貧血，一旦血液檢查發現異常，務必找血液科醫師進一步檢查確認。