營養師提醒，咖啡因會影響鐵的吸收，建議每天攝取不超過300毫克。（本報資料照片）

傳統食補遵循「以形補形」觀念，認為紅豆湯、紅棗、櫻桃等紅色食物可以補血。營養師指出，紅豆的鐵含量低，每100公克約7.1毫克，且紅豆含有植酸，會影響人體吸收鐵等礦物質，補血效益恐不高，建議烹煮前先以溫水浸泡，可降低植酸含量。而紅棗、櫻桃屬於水果，含有維生素C，有助於提升鐵的吸收率，但本身鐵含量並不高，若要透過飲食攝取鐵質，豬血、鴨血和豬肝才是最佳選擇。

營養師夏子雯表示，女生每個月都會因為經期而流失鐵質，因此需要留意飲食中的鐵質攝取，以動物性食物為首選，例如豬肝、鴨血、豬血、牛肉等，雖然菠菜、紫菜等植物性食物也富含鐵質，但是較不容易被身體吸收利用，補鐵效果差很多。

廚師雷議宗推薦煮菠菜豬肝湯，豬肝整片洗淨後再切薄片，烹煮時間不需太長，可保有鮮嫩口感；如果想要用炒的，建議切薄片後拍一點米酒，再拌上適量地瓜粉，增加滑嫩口感。而豬血、鴨血切塊後應以流水清洗5分鐘，洗淨雜質，並選擇帶有油脂的湯底如雞高湯、豬大骨湯，可增加滑嫩口感，若用清湯烹煮，則口感較鬆散。

夏子雯提醒，成年男性每人每天需要鐵10毫克，女性則是15毫克，而每100公克的菲力牛排只有3.4毫克的鐵，豬血（28毫克）、鴨血（15.6毫克）和豬肝（10.2毫克）則高出許多，但對於不愛吃這些食物的人來說，可能有點難達標，建議可搭配維生素B群加鐵的保健品，且要每天規律攝取，而不是月經來才補、臨時抱佛腳效果會不好。

由於咖啡因會影響鐵的吸收，夏子雯建議，每天攝取不超過300毫克，如果咖啡和茶喝多了，就要記得多吃一點含鐵食物。另外，鈣和鐵會互相競爭，兩種保健品建議分開不同時間攝取，避免彼此影響身體吸收。