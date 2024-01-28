在台灣少子化越來越嚴重的今日，新光醫院生殖中心主任李毅評，默默的為台灣「催生」超過1500例的試管寶寶。在婦產科領域執業超過10多個年頭，網路筆名取為「威廉氏後人」，為的是向婦產科最為經典的兩本教科書作者Williams Obstetrics、Williams Gynecology致敬，盼能服務更多的孕婦和受生育之苦的患者。

少子化已升級為國安問題，自國健署2021年提供試管嬰兒補助起，新光醫院生殖中心完成近2000例療程，平安出生近800位左右的試管寶寶，其中九成都是李毅評所執行，至今李毅評個人已經累計4千多例案例，活產嬰兒超過1500名，活產率高達三分之一。

「當上一位婦產科醫師，是我一生中唯一的志願！」李毅評分享，母親生下兩個兒子後七～八年意外懷孕，原打算「不要了」，當時婦產科醫師李鎡堯卻摸了摸我母親的肚子說：「你肚子裡住了一個小流氓，沒這麼容易請走。」媽媽半信半疑，連超音波都沒照，怎麼會知道性別？好奇下決定生下來，「李醫師的一句話讓我來到這世界上，讓我成為了現在的我」，讓他堅信「生來就是要做這一行」。

李毅評去年到紐約大學進修最新的「第三代試管」檢測，可同時針對胚胎、內膜、免疫進行全方位的治療，更大為提高懷孕成功率超過七成五，且檢測後的胚胎可以減少唐氏症風險。

他說，最難忘的一名患者，5年內連續流產9次，已育有一子，卻因兒子一句「自己一個人好孤單」，因此想再為兒子添一位手足。37歲高齡，有免疫問題、胚胎品質不良，子宮內膜也有狀況，嘗試過9次試管都流產，每次抱著高期待，最後卻成為最深沉的恐懼，直到他的門診透過最新的檢測方式後，終於成功並足月生產。

「看著哥哥看妹妹稚嫩但真摯的眼神，我想這是我們身為一位婦產科醫師最大的幸運」。李毅評說，每次和產檢的孕婦，從不孕症諮詢、檢查一路到驗孕，自然而然培養出革命情感，看到她們成功懷孕平安順產，自己比誰都還開心。