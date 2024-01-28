癌症治療近年出現顯著進展，但因疾病、治療過程引起的不適，仍困擾著許多癌友。50歲的單親爸阿強（化名），罹患大腸癌3期，儘管身強體壯，體力卻在化療後急轉直下，經醫師診斷為重度癌因性疲憊症。因無力上班養家，阿強曾想過放棄化療，重返工地，所幸透過癌疲憊的治療、恢復體力，如期完成療程而痊癒，也順利重返職場，為生活繼續奮鬥。

根據統計，超過9成的癌友曾因「疲憊」而影響生活品質或生理活動。為提升外界對「癌因性疲憊症」的了解，台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會編撰發行《癌因性疲憊症臨床治療指引》，近期推出第2版，盼改善與預防癌因性疲憊症。

癌症本身與相關治療，往往帶給病人巨大生理和心理衝擊，台灣癌症安寧緩和醫學會理事長蕭惠樺表示，癌疲憊在臨床上常受到忽略，主因包括病人鮮少主動向醫護反映，認為生病時「累」是正常的，但事實並非如此。

癌疲憊並非僅僅只會影響生活品質，義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲說，癌疲憊已被WHO正式列為疾病，無法單純透過休息來改善，若未妥善治療，病人會因體力嚴重下滑，對治療產生恐懼或無法耐受，降低繼續接受治療的意願，就算意志力堅強，也會因體力問題而被迫暫停或延後治療，一旦療程沒有按照進度，療效和存活率就會受到影響。

蕭惠樺表示，新版《癌因性疲憊症臨床治療指引》加入更多臨床實證與治療介入方法，醫護人員需視病人的疲憊程度，施以藥物或非藥物介入。其中未達4分的輕度疲憊，可透過運動、睡眠衛生、營養等非藥物處置，一旦進展到4分以上的中重度疲憊，則要加上藥物處置，包括類固醇、精神刺激藥物、中草藥，以及黃耆多醣注射劑等。