臺北榮總神經外科醫師李政家表示，原發性顫抖症以老年人最為常見，但也可能發生在任何年齡，逾半數患者都有家族遺傳病史。不少病患症狀嚴重到影響日常生活，除無法準確握筆，拿杯子時也容易把水灑出來，甚至連夾菜、倒水、擠牙膏及刷牙等日常基本動作都很困難。

針對原發性顫抖的治療，李政家表示，會先採用藥物治療，若症狀無法控制，則須進一步接受手術治療，例如丘腦切開術或裝置深部腦刺激器。不過，這兩項手術都需開顱，鑽一個小洞，以電燒專用的鈍針深入丘腦，進行燒灼或植入電刺激晶片持續電刺激，雖然開顱手術成效顯著，但許多患者忌憚開腦，因而裹足不前。

80歲的劉先生，約在40多歲開始出現右手震顫，顫抖症逐漸惡化，當休息時，他的震顫會減輕，但想做事時，顫抖的情況就會更加明顯，難以維持日常生活，經縝密的術前評估，劉先生去年4月接受神波刀治療，顫抖情形顯著改善，生活品質也大幅提升。

李政家表示，相較於傳統外科侵入式手術，神波刀是非侵入性無創的精準治療，無須在腦中植入電極及電池，透過超過1000個超音波晶體聚焦能量在丘腦，加熱局部腦區使得神經壞死，以打斷產生顫抖的神經迴路。

神波刀的治療過程無須麻醉、無須打開頭骨，可避免感染、腦出血等併發症，且是在清醒的狀態進行，搭配MRI核磁共振導航定位，導引能量至目標的神經核。惟目前這項治療無健保給付，病患需自費。