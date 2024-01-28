曾經是中部地區叱咤風雲的蘭花商，每月億來億去的女強人，現在則是每天陪伴60 幾個更生人，外加20多個來來去去的老殘弱勢，她就是「東里家風」的負責人林彥伶。被問到當初為何來到頹圮傾倒的鄭家古厝「東里家風」，整修成苗栗縣歷史建物，甚至變為近百位更生人和街友弱勢者的共生大家庭，宗教信仰虔誠的林彥伶嘆了口氣，直說：「一切都是因緣和磁場！」

許多電視台本土劇向東里家風借場地拍戲，現在東里家風也提供民宿，讓遊客入住體驗古早味。（圖／趙世勳攝）

49年次的林彥伶是台中豐原人，921大地震前原本從事蘭花生意和IKEA家具五金貿易，在有心人士哄抬下，一株達摩蘭花被炒到上千萬元，屢創歷史天價，林彥伶也捲入了這場金錢遊戲，不料蘭花市場一夕崩盤，購入上千萬元的達摩蘭花，最後竟然只能賣十幾萬元，「我等於是每天都把自己的錢送人家了！」原有10幾棟房地產的林彥伶，開始周轉不靈，1億多元的支票押在地下錢莊，無奈之下只能跑路，含淚將3個孩子送給3個不同地方親友撫養，以免債主上門殃及骨肉。

東里家風在附近農田蓋溫室，準備發展觀光農業，讓遊客體驗種植無毒蔬果。（圖／趙世勳攝）

失意的林彥伶為了躲債、遠離家鄉，無意間來到緊鄰台中的苗栗縣苑裡鎮，經過斷垣殘壁的鄭家古厝，看起來「就像是鬼屋」，林彥伶心想，反正自己跑路很怕看到人，乾脆就改建這鬼屋、「跟鬼做朋友」，剛好鄭家第6代也願意把房子租給她，因此就著手重建這間有140年歷史的古厝。

割稻飯是早期農業社會時，鄰居互助收成並各煮飯菜共享，現在是東里家風的招牌飯菜。（圖／趙世勳攝）

但是修復古厝困難重重，她沒足夠資金、也沒建材，林彥伶和志工尋找其他頹圮古厝，得到後代同意後就搬走廢棄的建材，有時到「墓仔埔」拾撿廢棄磚頭，她強調「我有擲筊獲得同意哦！」就這樣東拼西湊，終於把鄭家古厝「東里家風」一磚一瓦重建完畢，還成為苗栗的歷史建物。

或許是失意人之間的磁場相近，更可能是林彥伶就像鄰家阿嬤一樣溫暖和煦。她重建鄭家古厝的同時，陸續有更生人來投靠，有時來了一個「大哥」說要借住一下，沒多久就有一群小弟跟著出現，甚至還有更生人攜家帶眷前來，更別提鄰近的街友和老殘人士也來求助，東里家風收容60個到80個不等的更生人和老殘弱勢民眾已是常態。

不過林彥伶並非來者不拒，根據20年來的經驗及教訓，她發現吸毒和竊盜犯的問題太多，「重刑犯的更生人反而好顧、而且有情有義」，至於現在流行的詐團更生人，她更是敬而遠之。

為了要養活這麼多更生人及弱勢民眾，林彥伶和志工們幫忙向附近鄉鎮的地主承租農地，20年來已承租了16甲農地，種植水梨、橘子、蔬菜等農作物，有的運到「山守現直賣所（農業部農村發展及水土保持署臺中分署扶植的農產品牌）」賣。

至於重建後的東里家風，則拿來當民宿和販售更生人自做的糕點等產品，東里家風的肉餅2023年得到苗栗縣十大伴手禮、及全國百大伴手禮獎。遊客可以選擇搭配一日遊或半日遊的活動，也可親自前往回味古早「割稻飯」、無菜單料理，在新冠疫情爆發前頗能自給自足。

不過新冠疫情爆發後，遊客就消失了，還好房東知道他們困難，願意讓房租先欠著，但現在疫情結束，遊客依舊零零落落，在苗栗縣長鍾東錦協助下，東里家風2023年7月成立「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，林彥伶擔任總幹事，讓幫助更生人的東里家風，運作得更有制度，她還重新拿起書本進修社工課程，希望能有更專業的知識，照顧更生人和弱勢。

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