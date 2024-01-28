「這裡在古代來說是驛站！」長期擔任更生保護會桃園、苗栗分會輔導老師的陳志光，以驛站來形容更生人來來去去的「東里家風」，既寫實、又有創意。原本家住桃園人的陳志光，與同樣擔任榮譽觀護人的林彥伶認識多年，陳志光對於她修復東里家風古厝、照顧數十位更生人的義行非常佩服。不料新冠疫情爆發後，嚴重衝擊東里家風的經營，林彥伶希望已搬到苗栗縣竹南鎮的陳志光能就近幫她，陳志光考慮再三、決定出手相助。

東里家風讓遊客穿戲服、入鏡拍攝爆笑本土劇，結束還會送一片DVD作紀念，相當受到歡迎。（圖／趙世勳攝）

對於更生人的關懷與照顧，陳志光並不陌生，15年來經常南北奔波，桃園男子監獄、女子監獄、八德外役監等監所，都有他輔導教化的足跡。

「火哥」年輕時曾犯錯入獄，在林彥伶和陳志光幫助下新站起來，「火哥」種植的無毒蔬菜讓吃過的客人都說好。（圖／趙世勳攝）

他親眼看到林彥伶不求回報，替東里家風裡的老人家把屎把尿，有時還要忍受精神和心理有狀況的更生人大聲吼叫，讓陳志光大受感動，願意以自己多年的經驗，讓東里家風更上軌道，因此在苗栗縣長鍾東錦促成下，2023年成立「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，由陳志光擔任理事長，把關懷觸角擴大到街友，讓更生人「從做中學」，幫忙送餐、訪視街友。

「小玉」來自破碎家庭，兩度入獄的她，希望東里家風能再次接納她。（圖／趙世勳攝）

「我的職責就是跟著林姊（林彥伶）走、幫助更生人。」52年次的陳志光謙虛的說。從「航海王」長榮集團退休的他，認為每個更生人都是一本故事書，每個人都有想像快樂的權利，這也是他15年來能堅持下去、輔導更生人的動力。

東里家風的地點不太好找，許多更生人搭計程車來投靠，尋求資源和援助。20年來，東里家風幫助了超過兩百位更生人，在他們失志、懷疑人生時，要他們先從簡單的打掃、種蔬果做起，按月發零用金，培養他們的信心。

原本就是苗栗人的「火哥（化名）」年輕時不會想，犯下毒品案判刑坐牢，出獄後想重新站起來，3年前經朋友介紹改種蔬果，借錢買種仔、肥料，55年次的「火哥」只知道拼命種田，竟被利滾利剝削欠下幾十萬。林彥伶得知後，設法幫忙處理債務，「火哥」有次噴灑農藥昏倒在田裡，還好林彥伶及時發現救回一命。農忙時，陳志光也會到田裡探望、幫忙銷售，這些事都讓不善言辭的火哥感激在心裡。

85年次的「小玉（化名）」家庭破碎，爸爸多次入獄，陸配的媽媽離開他們，還有一個姊妹已嫁人，「小玉」因竊盜等案兩度進出監所，她曾結婚，但孩子送給外國人收養，2023年5月「小玉」來到東里家風，林彥伶本想讓她幫忙照顧一位失智的阿嬤，每個月給她一萬元當零用金，可能因為長期吸毒的關係，「小玉」精神狀況不穩定，不但照顧不了阿嬤、還幻想政府給她多元就業補助，抱怨錢一直沒拿到。

林彥伶自掏腰包送「小玉」住院治療，不料出院後，檢警發現「小玉」還有一個竊盜罪沒被關，又把她抓進監獄裡，這次採訪的前一天，「小玉」才剛從苗栗看守所放出來，無家可歸的她又回到東里家風。但「小玉」的問題太多，一直讓林彥伶很頭痛，本來不想理她，但是又擔心她再度流落街頭，做那些不好的事，只好勉強收留，「小玉」受訪時說：「可以的話，希望留在這裡（指東里家風）工作。」

陳志光強調，東里家風輔導的「不是一個更生人、而是一個家」，現在已有不少人能重新站起來做老闆，有的從事家具業、有的做水電、營造業、有人種蔬果，可是3年疫情下來，許多更生人的生計受創，希望各界能多造訪東里家風，多買一些農作物和糕點等產品，幫助更生人重新站起來。

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