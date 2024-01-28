國道1號南向雲林系統段 2車碰撞！僅外線車道可通行 06:592024/01/28 中時新聞網 尹維源 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向雲林系統段，發生2車碰撞事故，僅外線車道可通行。（翻攝「1968即時影像」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向245.8公里路段、雲林系統，今天（28日）清晨6時許發生一起事故，1輛大貨車與1輛自小客車發生碰撞，占據內側車道，僅外線車道可通行。警方呼籲，駕駛人行經該路段請小心駕駛、減速慢行。 趁尪去美國出差空檔 小王侵門踏戶！人妻偷情好時機 「3年計畫」榨乾他 驚見妻與小王的陰謀！醫師人夫崩潰了 研究生襲胸遭制止 變身大野狼！小弟弟狂蹭女同學 #國道1號 #南向 #雲林 #外線 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道上1情形 他必換車道 眾人狂點頭：保命重要 08:342024/01/25 生活 台中地區春節出遊不塞車看這裡 台74線「這期間」易塞 15:552024/01/25 生活 鎖定中越旅遊市場 越捷航空開新航線 連結這2大城 21:502024/01/25 國際 拖車2輪胎脫落飛對向車道砸死人 駕駛因這理由獲判無罪 17:332024/01/25 社會 重陽橋新設機車引道 分流降低自強路口壅塞問題 17:322024/01/25 生活 2024春節小年夜起現返鄉車潮 高公局規畫替代道路 17:012024/01/25 生活 五楊高架北上4車連撞 驚見800萬悍馬車也在其中 16:522024/01/24 社會 這算哪門子危險？緊急求救專線公布「超離譜」濫用個案 21:012024/01/27 國際 雲林連3周禽流感確診通報 大批雞鴨鵝遭撲殺 18:402024/01/25 生活 貨櫃曳引車追撞自小客釀2死 司機需賠1640萬 15:242024/01/24 社會 麥寮鄉及虎尾鎮長擬4／13改選 邱良閱、吳秀儀代理 10:392024/01/25 政治 首梯1年期役男苦笑入伍張麗善送行 役男父：當2年也沒關係 12:492024/01/25 政治 新冠疫情再升溫 雲林長者接種XBB疫苗就送滴雞精 13:072024/01/24 生活 順利畢業都是高手！交大魔王機車道曝光 校友吐內幕：以前更可怕 00:382024/01/27 生活 國道對向飛來輪胎砸爛車「妻死夫重傷」 肇事駕駛「這理由」無罪 08:052024/01/25 社會 嘉義縣道164人行及車道路廊 斥資近億改造 16:312024/01/25 生活 國道逆向影片曝光！肇事男釀1死3傷 車主僅1秒時間反應 23:012024/01/27 社會 日鰻魚市場遭大陸鰻魚搶攻 鰻魚故鄉雲林「內銷找伯樂」 14:182024/01/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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