北市陳姓男子遠赴美留學，畢業後於當地擔任一名系統管理員，期間收到替代役徵集令，卻以新冠肺炎嚴重為由，未按時報到。陳母曾2次代為申請返國參加徵兵體檢，不過直至暫緩期滿，陳男仍未回台。對此，台北地檢署依《妨害兵役治罪條例》起訴，台北地院審理，日前依妨害役男徵兵處理罪判處5月徒刑。

判決指出，陳男年滿18歲出國留學，現在年齡已30歲，已逾《兵役法施行法》、《役男出境處理辦法》所規定，出境就學最高年齡限制，應即返國服役。2019年，台北市中山區公所函催其返國履行兵役義務，該信件由陳母於同年9月25日簽收在案。

催告屆滿3個月後，時值國內新冠疫情高峰。對此，陳男委託目前申請暫緩返國參加徵兵檢查，一共2次，並切結至隔年9月9日前返國履行兵役義務。暫緩返國期限屆滿後，陳男本應依法返台接受徵兵處理，未料他卻意圖避免，經催告後仍滯留海外不願歸國、無故不到檢。

案經台北市政府移送偵辦，台北地檢署依違反《妨害兵役罪》將其起訴。

台北地院審理，認陳男明知役齡男子皆有依法服兵役之義務，卻仍長期滯留國外，導致未能接受徵兵處理，損及潛在國防動員兵力，實屬不該；另考量其坦承犯行，兼衡陳職業經濟之情狀，日前依法判決依《妨害役男徵兵處理罪》判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。