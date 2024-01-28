上周六(20)日晚間，網紅直播主Toyz（劉偉健）到YouTuber「超哥」的日式料理店用餐開直播批「醋飯難吃」，慘遭超哥痛毆，Toyz憤而提告超哥傷害、殺人未遂等罪，事後超哥以5萬元交保。最近有YouTuber親自前往超哥的店一探究竟，影片中竟意外捕捉到醋飯竟是放在紅色方型塑膠盆裡攪拌，而非用木桶，被網友們質疑似乎「不太專業」。

YouTuber「蝦土豆」前往超甲組日料店用餐影片，影片中意外捕捉到，店內醋飯竟是放在紅色方型塑膠盆裡攪拌，師傅手拿飯匙，但影片中旁邊還堆滿紙箱等雜物，被網友點出製作環境疑似相當不佳，也質疑有日料30年經驗的主廚，應知道醋飯是需用木桶裝，用塑膠盆裝似乎「不太專業」。

YouTuber「蝦土豆」前往超甲組日料店用餐。（影片來源／蝦土豆YouTube）

影片曝光後，有在壽司店工作的網友表示，醋飯一定要用木桶裝，並且用木匙拌，塑膠盆因為不透氣緣故，沒辦法讓蒸汽、水氣和多餘的醋充份吸收、揮發，自然變得濕黏，而且拌匙一定要用木製、圓形的，否則拌飯時會卡角，用攪拌方式只會破壞澱粉質，讓米過黏，難以相信去日本學過30年以上的師傅會不知道。

由於超哥受訪時稱自己也是美食家，更強調店內師傅擁有超過30年經驗，但醋飯製作過程卻出現明顯錯誤，讓網友們紛紛表示：「原來我錯怪Toyz了」、「這下Toyz說的缺點全都有答案了」、「塑膠盆根本不透氣，難怪米粒會黏在一起」、「師傅30年經驗，連正確做法都不知道？」、「2、30年料理人經驗還是料理別人的經驗」、「連製作方法都超派」、「應該是生意太好，才會拿出比木桶更大的塑膠盆」，「平價的日料就不用太要求了」。