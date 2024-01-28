國民黨準立委徐巧芯昨（27）日透露，在選擇立院委員會時的第一志願，是國防外交委員會，並稱會關注軍人權益和追究國造潛艦案。對此，前立委郭正亮認為，徐巧芯若真的進此委員會，雖是學以致用，但必然會與民眾黨準立委黃珊珊發生衝突。

徐巧芯昨在臉書發文表示，她近期接獲包括軍人陳情在內的很多情報，所以最先要關注的，就是軍人權益問題，此外，針對國造潛艦和軍購爭議，也會繼續追究下去。而除了國防相關問題，徐巧芯提到，NCC、校園安全、能源議等題，同樣會是未來問政的重點。

針對徐巧芯喊出第一志願是要進國防外交委員會，郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》表示，作為新科立委，徐在選擇委員會時，通常沒什麼選擇權，他舉例，國民黨立委的熱門選項，是財政、交通、經濟委員會，徐一定沒機會進去，所以，她才選擇相對在藍營冷門的國防委員會。

在郭正亮看來，徐巧芯現在就讀淡江大學戰略研究所，若真的進入國防外交委員會，算是學以致用，不過，由於她要追查國造潛艦案，所以必然會與黃珊珊發生衝突。