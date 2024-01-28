好市多商品琳瑯滿目，激發民眾的購買慾，日本一名女子去好市多消費前，列出一張購買清單，但她到現場才發現想買的商品已售完，本以為這趟不會花太多錢，沒想到最終結帳金額仍高達38000日圓（約新台幣8050元），讓她超級傻眼，貼文上線讓不少網友爆共鳴。

原PO近日於X平台指出，日前到好市多採買，本計畫要買洗碗精、保鮮膜等生活用品，逛了一圈才發現想買的商品都已售完，她抱著「今天沒什麼好買」的想法逛賣場，沒想到最終結帳金額是38000日圓（約新台幣8050元）。

結帳金額讓原PO非常震驚，她看了購物推車裡的商品，包括漂白水、口罩、餐巾紙、衛生紙、鮪魚罐頭、梅子乾、海苔、披薩等商品都不在她原本的購物清單內，她才發現逛好市多時，完全無法克制購物慾，但她說即便到好市多消費，會產生大筆開銷，仍不影響她日後購物的心情。

貼文讓許多網友爆共鳴，多數人表示，去好市多前都抱著「這次只要買必需品就好」，結果一趟下來，荷苞至少少了4、5千元，看到賣場的新品、促銷就會特別心動，「每次都不知道要買什麼，每次出來錢包都變輕了，屢試不爽。」