立法院長游錫堃26日接受廣播節目專訪，與主持人周玉蔻因是否該為若沒選上新任院長而辭職爭論不休，周稱游不希望讓位給年輕人，游則多次喊「以訛傳訛」。對此，國民黨立委王鴻薇提出2點分析，認為民進黨內部鬥爭仍激烈。

游錫堃接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪被問及，若未選上院長變成陽春立委，是否該辭職、讓位給王義川，游強調假設性問題不回應，希望周玉蔻不要以訛傳訛，周質疑游惱羞成怒，游則多次以「以訛傳訛」回應。

對此，王鴻薇昨（27）日在政論節目《新聞大白話》中質疑，如果民進黨希望游錫堃當院長，怎麼會讓如此親綠媒體羞辱院長候選人呢？她認為此舉顯示民進黨裡面鬥爭激烈。

另外，王鴻薇說王義川屬「正國會」派系，怎麼會用他來鬥該派系的龍頭游錫堃呢？且王鴻薇提到，王義川被問及此事時，回應的雲淡風輕，看似與他沒什麼關係。

綜合上述兩點， 王鴻薇直言，民進黨的鬥爭仍方興未艾。