賀瓏主持的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，先前提及部分參選人名字過長，會對唱票選務人員造成負擔，引發參選2024山地原住民立委的布農族青年「Savungaz Valincinan」不滿，砲轟根本是垃圾節目，未料卻慘遭網友砲轟，對此，她親上火線回應﹕「要做節目可以用開玩笑來帶過一切傷害」。

參選2024山地原住民立委的布農族青年「Savungaz Valincinan」，先前控訴賀瓏念錯名字，認為就算要嘲諷她，至少先搞懂正確發音，接著怒斥﹕「果然是垃圾節目、垃圾藝人，從來沒有想要尊重人，才會讓大陸人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連唸都不會唸，一群垃圾」，對此，《賀瓏夜夜秀》節目製作人留言道歉，並將此片段刪除，希望讓風波就此落幕。

不過Savungaz Valincinan此舉引發網友不滿，有人留言質疑﹕「選務人員唱名你六千次名字時，你是否也是用賀瓏的高標糾正?還是你只是想趁機落井下石，順便帶個『薩泰爾歧視身障又歧視原民』的風向」，對此，她強調選務人員唸她的名字是程序需求，並非開玩笑，也不是要賺流量，反倒會非常感謝她們的辛勞。

Savungaz Valincinan隨後重申﹕「這完全是兩件事」，她表示不要搞得自己會隨便對唸錯名字的人開罵，主要是《賀瓏夜夜秀》上架2小時就有14萬人瀏覽，還有9千多人按讚，像自己這般沒有流量的人，必須花費多少力氣「糾正錯誤」，接著怒斥﹕「要做節目可以用開玩笑來帶過一切傷害？這就是霸凌，而某些人正在當其中的一份子而不自知」。