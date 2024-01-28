台中市警局第一分局民權派出所警員孫嘉鴻、林冠賢，日前騎車巡邏時，行經五權西路一段與華美街口時，見一名女子騎電動自行車違規拿手機持續通話，2人見狀趨前要攔查時，女子卻突然棄車，沿著人行道拔腿狂奔，員警追逐了50公尺後，女子才放棄逃跑，經查女子是失聯移工。

據了解，1月7日上午10時許，越南籍阮姓女子（34歲）騎電動自行車時還手持手機通話，警方上前時，阮女棄車逃逸被攔下後，警方請她出示證件，阮女卻辯稱聽不懂國語，林員靈機一動，以手機GOOGLE翻譯越南語，再次請她出示身分證件，阮女卻依舊裝傻，向員警辯稱：「聽嘸（台語）」。

警方最後將阮女帶往移民署專勤隊，捺印指紋要比對身分，阮女見紙包不住火，這才坦承自己是失聯移工，逃跑期間都在工地打零工，看到員警靠近要盤查，擔心身分被曝光遭到遣返，所以才會棄車逃逸，沒想到，仍逃不過員警的追緝，全案詢後將阮女依法解送至移民署專勤隊偵辦。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，亦可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關或撥打0800-000978專線檢舉；另農曆春節將近，臺中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調友軍維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。