一名女子近日參加公司的尾牙，在百貨公司內的吃到飽餐廳聚餐 ，並填寫店家的線上問券，她給店家3顆星評價，未料女服務生到他們桌邊，大喊她的名字質問「為何只給3顆星？」讓她超級震驚，直呼「遇到超派店員，用餐心情都毀了」，呼籲網友未來在外用餐，填寫問券千萬不要填真名，最好要給5顆星好評。

原PO昨（27）日於《Dcard》指出，公司尾牙安排到百貨公司裡的吃到飽餐廳，店員請他們用手機填問券，她依照個人用餐感受填寫，給予3顆星評價，沒想到過了幾分鐘後，一名戴眼鏡的女服務生到他們桌邊質問「為何只給3顆星？」

女服務生看用餐的人都保持沉默，就大聲說「XXX！你為何只給3顆星？」原PO被點名嚇了一跳，再也吃不下吃飯，餐後她用電子信箱反映餐廳客服，她坦言非常無奈，呼籲未來到外用餐，填寫問券千萬不要留真名，也要給5顆星好評。

事後餐廳打電話跟原PO道歉，但她心情仍未恢復平靜，她向店家表示不需要任何優惠，只希望女服務生能跟她道歉，直呼用餐心情從天堂掉到地獄，遇到超派店員，吃飯心情都毀了。

原PO的遭遇曝光，不少有類似經驗的網友也感嘆餐飲業大多不能接受真實評價，也非常在意Google的負面評論，也有人建議到大型連鎖餐廳用餐，填寫線上問券最好是離場再填，才不會當場引來店員關切，弄得彼此都尷尬。