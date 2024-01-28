YouTuber超哥（黃伯超）因不滿網紅Toyz（劉偉健）評論其餐廳缺點，便以「超派鐵拳」痛毆Toyz。事後，引起兩派爭議，超哥也在「超派人生」臉書專頁多次透露心境，並引用《賽德克巴萊》向Toyz宣戰。但有PTT部份鄉民指他經常使用「台灣人怎樣」的言論並不認同，不該擅自代表所有台灣人。

超哥毆Toyz後，於25日在臉書上發文，其中表示「如果文明要求我屈服，我將展示野蠻的自豪」、「如果任何人都能任意闖入，帶著惡意對店家進行直播批評，而這樣的行為被視為正當，那麼台灣人的價值又在何處呢？」。

超哥更認為「詢問沒有因，哪來果；沒有挑釁，哪來果」、「或許台灣的店家相對脆弱，面對不合理的挑戰，明哲保身似乎成為唯一的選擇，因為法律提供了保護，防止對方敢於挑釁和侵犯」、「面對赤裸裸的挑釁，寧可屹立而死，絕不屈膝而生，即便揍你是犯法，也不揍你是枉為男子」。

超哥在臉書寫下心境。（圖/超派人生FB）

對此，有網友將超哥發文分享到PTT，問「拜託超哥不要一直扯到台灣人好嗎」，到底扯什麼台灣人的價值啦，拜託超派的粉絲請他不要一直擅自代表台灣人好嗎？讓不少鄉民留言「我不想被他所代表」、「欸不是台灣是有派你代表價值」、「他只會用拳頭解決問題，這樣的教育怎麼能代表我們台灣人？」、「89的邏輯真的無懈可擊」、「每次都要拉台灣人下水情勒，而且超級雙標。」