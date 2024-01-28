Early MAGIC in the 🅰️ 🪄 pic.twitter.com/BPwgxs0MRg — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 27, 2024

獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）對老鷹之戰狂轟73分， ESPN名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）歸咎於老鷹的防守太差了。「昨晚在亞特蘭大的比賽真是不堪入目，讓我感覺你們根本沒在防守，你們只攻不守，前三節打得像是NBA全明星賽。」史密斯說：「這不是球迷想要看的，這是聯盟想要的。」

老鷹本來就是重攻輕守的球隊，他們場均120.1分高居聯盟第5，場均失分123.3幾乎是聯盟最糟，只贏過擺爛的巫師隊。史密斯說：「老鷹隊你們有夠爛，這和恩比德（Joel Embiid）的情況不同，恩比德霸凌體型纖細的文班亞馬（Victor Wembanyama），這在大家意料之中，唐斯（Karl Anthony-Towns）前三節砍了58分，但他也面臨對手的奮力阻擋。」

話雖如此，沒人希望被對手打成這樣，老鷹主將崔楊（Trae Young）說：「我們用盡一切方法了，有時候只能兩害取其一，當他砍了60分，我們得做更多包夾，然後他們就開始飆三分。」東契奇外線13投8中，罰球16中15，即使老鷹決定壓迫他，但是獨行俠其餘球員的外線22投11中，放空其他人也是很危險的。

勇士卓雷蒙格林（Draymond Green）嘲笑老鷹說：「東契奇太猛了，是他們自己賣掉他的對吧？」東契奇是2018年選秀探花，老鷹選了他之後隨即把他交易去獨行俠。