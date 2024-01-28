車禍賠償談不攏 男揪眾持棒幹架

台中北區今（28日）凌晨1點多有2幫人馬在進化北路大衛道社區後方持棍棒叫囂滋事，社區民眾報警，中市警二分局立即啟動快打部隊前往，經了解疑似車禍賠償糾紛，雙方談判不成滋事，警方以車追人，帶回相關涉案9人，訊後依妨害秩序、毒品罪嫌移送偵辦。

中市警二分局指出，28日約1時8分接獲民眾報案在進化北路大衛道社區後方有4、5人打架，立即啟動快打部隊11網30名優勢警力迅速前往查處，員警到場時未發現打架情事，但現場攔獲1部自小客車1部，即將車上4人先帶返所並調閱監視器釐清案情。

警方調查31歲劉姓男子與29歲賴姓男子有車禍賠償問題，劉男帶友人共駕駛4部車到上述地點找賴男協商賠償事宜，雙方疑因賠償金額無法達成共識而大聲互嗆，劉男一行人雖有持棍棒情事，但現場僅互為叫囂，並無動手打架情形。

員警到場時劉男等人即駕車逃逸，但員警仍立即攔阻其中1部涉案車輛並在車上查獲少量毒品，後續積極以車追人，已帶回相關涉案人員9名，全案於偵詢後將依妨害秩序、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警二分局分局長周俊銘呼籲，民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警察絕不容許不法行為挑戰公權力，倘以身試法必有決心將涉案人員緝捕歸案，以維護市民安心的生活環境。

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