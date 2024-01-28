46歲大陸女星馬伊琍過去在《還珠格格3天上人間》中飾演「紫薇」一角走紅，。最近她出演王家衛主導的電視劇《繁花》一角頗受觀眾好評，最近她談及自己的演員生涯，高中時她得到演出機會，將收入拿去付學費，甚至還有剩餘的錢幫父母添購衣服，而她昔日去林青霞劇組當臨演，兩人的絕美合照也曝光。

王家衛導演所主導的電視劇《繁花》播畢後得到不少好評，該劇以20世紀90年代的上海為故事背景，而在劇中飾演玲子的馬伊琍，自己就是上海人，且將角色演繹得淋漓盡致，她最近接受媒體採訪，透露1993年的她還是高中生，因為考上了上海電視台的綜藝舞蹈隊，常常排練舞蹈到半夜，第二天早上還要繼續上學，舞蹈演出的工作也讓那時的她有每月一百多元人民幣（約新台幣440多元）的收入，馬伊琍坦言家裡經濟條件不太好，所以她將賺來的收入全都拿去繳學費，幫助父母減輕負擔，還可以給他們買新年衣服，「踏入社會早一些賺到了錢，讓我意識到賺錢非常不容易，所以我會更有規劃地花錢。」影片曝光後，讓許多觀眾紛紛稱讚她獨立又有主見。

此外，當時還是高中生馬伊琍林曾去林青霞拍攝《六指琴魔》的劇組當臨時演員，扮演護法，她第一次見識了林青霞的演技和魅力，那次拍完戲她和林青霞留了合影，塑封好後壓在玻璃桌板下，這次經驗也讓她立志成為演員的夢想，繼續奮鬥至今。

事實上，46歲大陸女星馬伊琍過去在《還珠格格3天上人間》中飾演「紫薇」一角走紅，戲外她2008年和男星文章結婚，育有兩個孩子，2014年文章爆出偷吃女星姚笛，馬伊琍第一時間雖然選擇原諒，2019年卻還是離婚。如今她因電視劇《繁花》再創事業高峰，而前夫文章已經淡出螢光幕前，轉往舞台劇發展。