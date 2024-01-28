網紅直播主Toyz到YouTuber「超哥」的日式料理店用餐，直播時直接批評「醋飯難吃」，引發超哥極度不滿，把他痛毆到頭破血流，沒想到卻掀起嚐鮮的排隊人潮，YTR「王千翔 」近日邀請友人小胖和實況主「台北建東開箱」海鮮丼飯，沒想到吃完後表示﹕「不難吃，但不會想去第二次」，引發網友熱議。

YTR「王千翔 」友人小胖嚐了海鮮丼飯第一口後，直率表示﹕「其實我對食物的包容度很大」，讓人感覺話中有話，指出醋飯味道很淡，雖沒到不能接受的地步，但強調﹕「不會再吃第二次」，台北建東則認為醋飯沒有什麼酸度，基本上跟白飯差不多，不過最大敗筆則是在醋飯撒海苔粉，是自己最不能接受的部分，接著強調﹕「海苔粉完美摧毀所有鮭魚子該帶來的享受」。

實況主肉乙嚐鮮後直言﹕「超級難吃」。（圖／台北建東TWITCH）

台北建東日前碰到剛吃完「超甲組海鮮丼飯」的實況主肉乙，沒想到詢問享用後的心得時，她不加思索表示﹕「超級難吃」，接著急忙表示自己有喝酒才失言，對此，台北建東表示﹕「你剛才講的這段話我有點害怕」，隨後在合照時，指著肉乙笑稱﹕「下一個被超哥打的人」，沒想到被肉乙反問評價如何? 台北建東則直呼﹕「超甲組，超好吃啊，醋飯最好吃啊」，肉乙先是擺出難以置信的表情，接著才意識到話中有話時，讓她忍不住自嘲﹕「社會歷練真的不夠」。

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