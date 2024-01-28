桃園市議員凌濤。（中時資料照）

代表白營參選台中立委失利的蔡壁如，近日因未受邀出席民眾黨尾牙引發討論，此事起因於蔡與桃園市議員凌濤舉辦活動，會後聯訪蔡被問及民眾黨尾牙相關話題時稱「沒收到通知」；當天聯訪時站在蔡一旁的凌，昨（27）日透露當天聽到蔡回應時的兩個念頭。

民眾黨24日辦尾牙餐會，蔡壁如25日被詢問，「民眾黨昨天辦尾牙，您有參加尾牙嗎？有看到網紅嗎？傳出愛莉莎莎有去」，她回應，「昨天的尾牙一樣啦，可能是距離的美感，沒有人通知我，你問我時，聽到頓了一下，想說是什麼尾牙？我在地方也忙著謝票」。

到了26日，蔡壁如在政論節目《少康戰情室》透露，25日下午民眾黨中央在臉書聲明說有邀請她，外界不要以訛傳訛，後來又說是邀請她參加27日的活動，「問題是記者是25日上午問，昨天晚上尾牙妳為什麼沒來？那我當然是不知道有什麼尾牙」，蔡也強調27日的確有受邀，但該活動並非是尾牙。

對此，凌濤昨發文直言，「尾牙題」延燒多日讓自己始料未及，他並透露當下聽到蔡壁如回應時，心中疑惑，「怎麼可能沒邀」、「沒邀有點太離譜了」，因為他覺得蔡壁如在台中拚戰的精神讓大家都很感動，相信民眾黨也不可能不重視。