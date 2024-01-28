資深媒體人周玉蔻日前在廣播節目上，詢問游錫堃若未能連任國會龍頭，是否要辭掉立委，讓民進黨政策會執行長王義川遞補，兩人因而爆發激烈爭執。對此，台北市前副市長李永萍認為，若王義川真的遞補進立法院，未來會成為「民進黨新三寶」，而過去的立院三寶，正是造成民進黨2008年大敗的因素之一。

李永萍昨（27）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，周玉蔻用這麼沒風度的方式去護航王義川、逼游錫堃辭職，實在是有點搞錯對象，因為真正決定王是否能遞補的，是總統當選人賴清德，只要賴多找幾位不分區立委進內閣，王就可以進立法院了，所以，這跟游辭不辭職本就是兩回事。

而就算王義川進了立法院，在李永萍看來，現在被外界戲稱是「政治乩童」的他，未來會成為「民進黨新三寶」，她指出，當年的「立院三寶」（林重謨、蔡啟芳、侯水盛）問政爭議頻傳，時常鬧笑話，是造成民進黨2008年大敗的原因之一。

李永萍指出，在中間選民心目中，游錫堃是個溫和、沒什麼仇恨值的人，若是捧王義川去逼游，可能會增加反對者的仇恨值，這對民進黨而言並不划算。