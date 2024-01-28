氣象署觀測，今日最低溫在桃園楊梅10.1度，前氣象局長鄭明典貼出一張今晚的天氣圖指出，天氣形態要變了，本周台灣逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，天氣穩定，適合年前大掃除。氣象署表示，預計農曆年前還有一波冷空氣南下，強度仍需觀察。

鄭明典今天在臉書發文，表示早上還冷冷的，台北氣溫只有12度，不過從今天晚上8點的預測地面天氣圖顯示，日本海低壓將東移，大陸冷高壓出海，台灣逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，氣溫回暖，感覺會有一段適合大掃除的天氣。

氣象署指出，周一、二（29、30日）環境轉偏東風至東南風，各地清晨仍冷，白天起北台灣氣溫回升，受中層華南水氣通過影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，中南部多雲到晴。周三、四（31日、2月1日）各地氣溫持續回升，各地白天高溫達25度以上，環境轉乾，僅東半部及恆春半島有局部雨。

氣象署表示，周五、六（2月2日、3日）各地白天溫暖偏熱，北部水氣稍增，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有局部雨，下周日到下周二（4至6日）北部、東半部地區有雨，接著農曆年前有另一波冷空氣南下的機率，但影響時間及強度仍需觀察，要留意最新的天氣預報。