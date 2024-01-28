網友發文。（圖 / 截自臉書社團《靈異公社》）

一名網友透過臉書社群「靈異公社」指出，朋友老蕭會兼職熊貓外送員，未料有次接單完，下樓時經過一處無人居住的房子時，卻冥冥中有一股力量，將他牽引入內，此後就站在牆前，直盯著時鐘下方的「月曆女郎」。貼文曝光後，許多網友一陣頭皮發麻，忍不住驚呼：「這是鬼迷心竅！」

網友說，朋友老蕭回憶當時場景，他接單的地址位於北市邊緣，是一處靠近河岸的老公寓，抵達後，猶記得那一區的幾棟公寓，因為都更幾乎呈現一片漆黑，僅剩他要送達餐點的那棟5樓公寓還有光亮。

老蕭幫客人送完餐點後，離開經過該棟公寓3樓時，卻忽然發現該住戶的門並未關上，冥冥之中仿佛有一股力量，正牽引著他，一步步往屋子裡走去。

「進了屋，一股潮濕霉味撲鼻而來，屋裡幾乎是空的，只有一台LED電視機感覺稍具價值。」凌亂的客廳墻面掛著一個停止運轉的時鐘，時鐘下方掛著一幅泳裝女郎的月曆，時間顯示是11月份，而該位短髮女孩也十分俏皮可愛，令老蕭看到後相當歡喜。

「喜歡就帶回家吧，帶回家吧…她是我的了，好可愛啊。」老蕭情不自禁地往前伸手，未料在觸碰月曆的瞬間，卻忽感一陣電擊，緊接眼前一片漆黑。再次醒來時，老蕭發現自己就躺在月曆下方，手錶顯示著七點半；不過僅僅一瞬間，他又驚恐萬分地看見月曆忽然在他腳邊，隨即原地跳起，感到心有餘悸。

與此同時，外頭微弱的光亮映照進來，不偏不倚，老蕭一抬頭就與牆上的十字架相望，小小的耶穌像，似乎也正安靜地凝視著他。老蕭隱約察覺屋中異樣，火速逃離現場。

事後，老蕭透露，全家信奉天主教，那一晚應是耶穌救他一命，不過回家後仍因此病倒整整三天，期間一度無法下床，甚至他再也不敢接單外送。不過離奇的是，時至今日，老蕭依然經常夢見那位11月的短髮女孩。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應：「鬼迷心竅，差點被抓交替吧！」、「真好奇他爸媽到底怎麼教的，只因為好奇就隨便進去一個門沒關的家」、「我感覺他當刻是被迷著，而走進去…」、「典型的人牽不走…鬼牽」、「天主教徒在生活中比较少見，我也相信是聖靈在關鍵見時刻救了老蕭」。

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