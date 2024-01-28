文化部針對16至22歲的年輕人發放價值1200元的文化幣，全台有150萬人受惠，但卻爆出有人拿來買化妝品、做美甲等，一名家境清寒的男學生表示，父母經常為了錢煩惱，有了文化幣後他可以不用再跟父母拿錢買講義，他強調文化幣對他個人來說很重要，能減少父母的負擔。

原PO近日於《Dcard》指出，文化幣發放的時間剛好考完學測，他隔天立刻去買分科要用的教科書，總計2400元，他只需花現金1200元，大讚文化幣對他很有幫助，尤其是他家境較差，能減少父母的負擔。

原PO表示，家境雖然不好，買書的錢父母還是有的，但他不願看父母為錢煩惱，也不想再向父母伸手拿錢，甚至是爭吵。

文章獲得網友讚賞，一票學生坦言講義一本售價不便宜，平常根本買不下手，多虧文化幣才能省下一筆開銷，不僅能培養學識，也不浪費文化幣的美意，擔憂之前爆出文化幣遭濫用後會被取消。

針對文化幣使用亂象，文化部26日於官網表示，已發現數個藝文消費點違規及有特定人收購情形，包含美妝用品、美甲消費，冒用其他符合規定的藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現，以及部分民眾於社群或拍賣平台轉售、收購文化幣等，對於違規業者已停權並不予撥款，視情節移送法辦。