新冠疫情影響加速國內業者OMO發展，成本低且觸及率高的簡訊扮演關鍵工具，據零售通路業者透漏，社群媒體封鎖率高，藉由簡訊提醒會員，反倒較能刺激業績成長。

依經濟部統計處數據，2023年累計前兩月零售業者產值達7千多億元，因而春節前夕是零售等業者年度重要活動之一。據互動資通觀察，今年春節以連鎖賣場、超商和汽車業發送簡訊量名列排行榜前段班；民眾採買年貨需求，連鎖賣場多以促銷、折扣文字簡訊內容居多；又因此時民眾領完年終、現金入袋，汽車業者簡訊發送量大增，且最喜愛使用MMS圖文簡訊，以高質感圖片吸引消費者眼球。

互動資通董事長郭承翔表示，春節前夕是全年簡訊發送最高峰期間，過去因疫情關係，電商業績大幅成長，簡訊需求量暴增，又因簡訊平台EVERY8D功能多元，不但鞏固舊客，還能開拓新客，後疫情時代，需求量不降反增。

除此，因時代轉變，簡訊內容趨向多元，除MMS圖文簡訊，簡訊內容置入短連結，與業者活動頁面串接，刺激消費者直接下單等提升交易量，卻讓詐騙集團有趁隙發展機會，互動資通提醒民眾辨識與防範，第一，切勿點擊夾帶不明的連結網址；第二，要求操作ATM及匯款轉帳等須先求證真偽；第三，須查證個資存取之頁面真偽、避免遭盜取；第四，若有任何疑慮，可直接撥打165反詐騙諮詢專線。