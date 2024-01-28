中國大陸第40次南極考察船「雪龍2號」27日下午抵達紐西蘭利特爾頓港（Lyttelton），進行隊員轉運、物資補給，宣布本航次走航及大洋調查任務全部完成。而本次調查一大亮點，是在阿蒙森海（Amundsen Sea）西部陸架區構建了潛標陣列，為大陸首次在極地布放生態潛標。

據大陸央視新聞客戶端28日消息，考察隊在南極洲邊緣的阿蒙森海及鄰近海域開展了水文環境、大氣環境、海冰環境、海洋生物生態、海洋化學等多學科綜合調查。本航次調查共回收5套潛標，布放4套潛標，其中由中國極地研究中心研製的極地深水生態潛標，為大陸首次在極地布放生態潛標。

消息指，在「雪龍2號」結束本航次任務的同時，同樣承擔第40次南極考察任務的「雪龍號」已安全穿越西風帶，抵達長城站附近，開展大洋調查任務。

按照考察計畫，「雪龍號」自1月下旬至3月上旬，將在西南極的南極半島鄰近海域以及東南極的普里茲灣（Prydz Bay）、宇航員海（Cosmonauts Sea）開展生物生態、水體環境、沉積環境、大氣環境及汙染物分布綜合調查監測。調查內容主要分為生物要素、化學要素、底質要素、汙染物要素四個方面。