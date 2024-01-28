知名皮膚科醫師彭于賓日前不幸於上海猝逝，消息一出，引起各界震驚、哀悼。據悉彭是在飯店的健身房跑步時，突發生心臟衰竭，被發現已倒臥在地，送醫後仍不治。中華民國心臟醫學會專科指導醫師劉中平表示，運動固然有很多好處，但激烈運動時要小心避免心臟病發作，一旦出現胸口悶痛、頭暈與眼前發黑，以及手腳發軟等徵兆，務必立刻停止運動，同時也要尋求旁人協助，以免發生猝死危險。

劉中平過去在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，運動後發生心臟意外的原因，包括冠狀動脈硬化導致突發性血栓、心臟血液供應不良或肥厚性心臟病變，激烈運動可能會導致血管流速改變、或血管擠壓造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最終導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞。

劉中平提醒，沒有好好訓練過的心臟，或天生肥厚的心臟，也有可能在運動時缺少血液供應，而容易發生致命性的心律不整。不過，目前心臟科醫師們仍很鼓勵運動，但建議應保持身體健康，最好先做過完整的健檢。

值得注意的是，劉中平先說，有研究顯示抽煙者在運動中的猝死機會特別高，有吸菸者務必要注意。此外，當在運動途中出現以下3項危險訊號，務必立刻停止，並尋求旁人協助：

1、胸口會悶、痛，心跳突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生。

2、頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部，也可能是腦中風的前兆。

3、手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。

重症專科醫師黃軒先前也提到，最常見的運動猝死，多發生在沒有暖身突然運動、運動激烈後急停，以及處於缺氧環境或在做不熟悉的運動等情況下。平常人在無運動的狀態下，血液回流至心房，只要靠靜脈收縮就足夠；但在劇烈運動下，心臟每分鐘要輸出無運動時的16～17倍，肌肉血流量也要增加超過25倍。當遇到外面環境冰冷，血管相反抵制一直持續收縮，甚至梗塞心臟血管，此時心臟血流必定不足，就可能產生猝死的危險。