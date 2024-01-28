從台灣飛往美國西岸洛杉磯平均約要11小時，不過在高速氣流助陣下，25日一架中華航空貨機僅花費10小時又18分鐘就抵達洛杉磯，最快時速達826英哩（約1329.3公里），可能創下全球商業航班時速最快紀錄。

根據全球航班追蹤網站FlightAware，這架華航編號5116貨機於台灣時間25日晚間8時47分從桃園國際機場起飛，於洛杉磯當地時間25日下午3時5分抵達，飛行航程為10小時18分鐘，比預定抵達時間提早了1小時13分鐘。

NEW: A passenger jet — China Airlines flight 5116 — hit an astonishing 826 mph yesterday over the Pacific. ✈️



Likely a NEW RECORD for subsonic passenger travel.



How’d it happen? Cruise speed is 564 mph. But it was flying w/250+ jet stream. https://t.co/1QV5b4d1Pf pic.twitter.com/BESuSa2WHn — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) January 26, 2024

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，受聖嬰現象（El Nino）氣候影響，太平洋高空吹起時速達250英哩（約402.3公里）的高速氣流（Jet Stream），在高速氣流推動下，這架華航5116貨機最大時速達826英哩，可能創商業航班最快時速紀錄。

報導指出，全球並沒有商業航班的正式時速紀錄，不過航空新聞網站Simple Flying先前一篇報導指出，2020年2月一架英國航空（British Airways）波音747客機在飛近格林蘭時，時速一度達825英哩（約1327.7公里），創下紀錄。

事實上過去一周的高空急速氣流也影響其他航班，例如26日執飛同航程的華航CI6航班最大時速達822英哩（約1322.8公里）。

高速氣流甚至讓飛機的飛行速度超越音速，音速為每小時767英哩（約1234.3公里），機型為波音777的華航5116貨機巡航速度為時速564英哩（約907.6公里），在氣流推動下，導致貨機的時速超過800英哩。

若是逆風而行，從洛杉磯飛抵台北平均約要14小時又40分鐘。

冬季高速氣流的速度通常更快，太平洋上空的高速氣流往往又更快，這是因為太平洋沒有陸地或高山阻擋氣流。