澳網女單決賽落幕，白俄女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）輕鬆以6-3、6-2直落二擊敗大陸女將鄭欽文，這個在賽前是外界就已經預料到的結果，美媒報導賭盤6賠1看好莎芭蓮卡，讓分達到5.5局之多（最後差距為7局）。球迷在網路抱怨這場比賽一點都不精彩，同時又掀起男女獎金是否應該相同的論戰。

今年的澳網男單打得熱血沸騰，締造賽史空前的34場五盤大戰，如果決賽也打到五盤，將可追平1983年美網單屆35場五盤大戰的網壇紀錄。男單決賽的票價也是女單決賽的好幾倍。如果女子大滿貫也改成五戰三勝，包括球后在內的種子球員就比較不易過早出局，避免形成這種大欺小的決賽。

鄭欽文是第12種子，前面6場比賽碰巧都沒有遭遇種子選手，依照籤表，鄭欽文可能對上第７種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova）或是第18種子阿薩蘭卡（Victoria Azarenka），只是兩位高手都輸給烏克蘭的非種子選手雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska），雅絲崔絲卡擊落兩位種子女將之後，在準決賽直落二輸給鄭欽文。

這樣的好運以後很難再撞上了，鄭欽文只是澳網歷來第2位避開所有種子球員而溜進決賽的女將。面對身高182公分、體重80公斤的莎芭蓮卡，鄭欽文的擊球力量明顯不在同一個量級。有球迷寫道：「女單決賽加上抗議事件（同情巴勒斯坦人士）僅耗時79分鐘，太可悲了。」