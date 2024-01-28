警方在31歲楊姓男子住家發現改造手槍。（台中市刑大提供／馮惠宜台中傳真）

家住台中南屯區31歲楊姓男子購毒施用，且改造手槍，遭台中市刑大持搜索票搜索並移送。（台中市刑大提供／馮惠宜台中傳真）

幻想成解救世界英雄 台中31歲男改造槍械購毒悲劇了

家住台中南屯區31歲楊姓男子疑因對生活不滿，不但購毒施用，還幻想自己像電影英雄持槍滅了犯罪集團、解救世界，因而改造手槍、在房間內玩射擊；警方接獲線報持搜索票拂曉出擊，果然在楊嫌屋內發現安非他命及多把玩具槍，且查有靶紙射擊情事，訊後也依毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊指出，因接獲線報，得知有毒品、槍砲前科楊男喜好射擊遊戲，購買玩具槍玩槍，且為增強槍械動能改造槍械提升殺傷力等情事。

警方因而持搜索票，特別於拂曉時段出擊執行搜索，在楊嫌住家1屋內發現有多把玩具槍，並有以紙箱作為靶紙射擊情形，經檢視各槍枝有1把疑似為模擬槍、1把左輪槍有改造及轉輪破損情事，又於桌上發現毒品吸食器及藏匿在菸盒內的1包毛重0.4公克安非他命，當場以持有第2級毒品當場將犯嫌逮捕。

而現場發現的2把手槍經鑑驗，其中1把為公告查禁的模擬槍，於113年1月份依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1予以裁罰及沒入在案，另1把有改造情事，惟已破損無殺傷力。

警方調查發現，楊嫌對生活不滿，而購毒施用，總幻想能夠像電影英雄主角，持槍滅除整個犯罪集團救出被害人的情節，經常在房間內射擊玩槍，又嫌玩具槍動能不足而自行改造槍枝轉輪，裝入火藥，來增加槍械殺傷力，在1次試槍過程中，因裝入火藥過多造成膛炸，險些誤傷自己。

台中市刑大呼籲：具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍。立法院於112年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，將模擬槍從行政裁罰提升到刑法規範，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣700萬元以下罰金。警方呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

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