今年農曆春節連假長達7天，大家都滿心期待，已著手規返家團圓及出遊走春的行程，桃園市警局龍潭分局為了讓春節連假期間轄區交通順暢，特別盤點分析往年各易壅塞路段，並邀請交通部高速公路局北區養護工程分局、復興工務段及市府交通局等眾多相關單位，針對交通痛點辦理會勘立即改善，希望民眾都能開心過年，不受塞車之苦！。

桃園市龍潭區坐擁小人國、六福村遊樂園區、龍潭觀光大池、石門水庫、龍元宮等許多知名旅遊景點。

龍潭分局提醒民眾，在小人國、六福村遊樂區的旅客，離場時建議改走中原路北上接龍潭交流道或南下接關西交流道。

初一、初二南下替代道路建議。（翻攝畫面）

另外，今年石門水庫入口收費為有效減少離場時的輸運車流，改為人工現金收費，民眾從坪林收費站，中線收費站及高線收費站均可進入，提醒民眾往中線收費站及高線收費站道路，因路幅較小，周邊切勿違規停車，警方也將加強相關路段管制。

此外，離場時建議改走中豐路（台3線）北上或南下，避免走高原交流道離開，減少在高速公路塞車的機率，才不會被塞車影響了一整天的好心情！

出四、出五北上替代道路建議。（翻攝畫面）

最後，龍潭分局提醒大家，雖然在各相關單位的努力下交通更加便利，警方也準備好了萬全的疏導計畫，還是請民眾出遊前記得下載APP「高速公路1968」、「桃園輕鬆GO」查看，提早規劃路線避開易壅塞路段，行駛途中也記得收聽警廣來掌握最即時的路況資訊，讓新的一年出遊不卡卡，矯若遊「龍」！